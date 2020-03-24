光是在家裡看見一條蛇就已經夠嚇人了，更何況還是一條5公尺長的巨蟒！澳洲一名婦人早晨起床準備要出門時，卻在家門外發現了一條又粗又常的巨蟒，讓她頓時嚇一大跳，立刻打電話請專業的捕蛇人前來幫忙處理，而捕蛇人到達現場後也驚嘆連連，直呼這是他這27年來看過最大的蟒蛇。
根據外媒報導，這名老婦人當天早晨剛打開前門，就被這條又粗又長的蟒蛇給嚇了一跳，於是打電話請來了專業捕蛇人托尼（Tony Harrison）幫忙，經過評估，這條黃金蟒重約80公斤、長約5公尺，而托尼對此也感到非常興奮，直呼這條黃金蟒是他27年來看過最大的一條。
不過黃金蟒在澳洲屬於非法物種，雖然牠們身上並沒有毒，但若是當牠們出現在野外地區，就會和澳洲當地的物種搶奪食物，造成嚴重的生態災害，甚至牠們身上很有可能攜帶著外來的病毒。托尼推測，這條黃金蟒應該是某人的寵物，只不過偷溜了出來，儘管很可惜，他還是打電話通報了當地的收容非法動物的相關單位，並在等待單位人員到來前，給自己的兒子目睹看看這條令人驚豔的黃金蟒。
文章來源：The Guardian
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