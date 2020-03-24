雖然說大學唸的科系，出社會後不一定與自己的工作有關，但絕大多數人職業，與大學科系八九不離十，常聽到當時選文組的，後悔沒有選理工科；或是理工科的抱怨工作血汗等，因此有網友好奇，究竟念什麼科系畢業後才不會後悔呢？
網友在論壇PTT上發文詢問，表示念醫學的覺得很血汗很後悔，讀電資也是覺得很血汗很後悔，讀商管卻認為沒讀電資很後悔，讀法律要一直國考很後悔，讀自己感興趣的科系結果讀到沒興趣、薪水也不高很後悔，文章充滿各種後悔，想知道什麼科系沒後悔過。
文章PO上網，被許多人幽默狂虧「靠爸爸就好，念什麼科系不重要」、「出生的時候就決定會不會後悔了」、「富爸爸系」，當然也有網友認為念什麼科系都可以，反而「什麼學校」畢業比較重要，且大多醫學系都是「鍵盤後悔」、「打打嘴砲」，如果真的後悔早就轉行了。
但大多網友一致認為，念牙醫系最不後悔，不僅「過的最爽、錢也賺最多」、「牙醫，錢多事少離家近」、「讀牙醫的都有背景」、「牙醫真的很爽」、「首選牙醫，電機資工勉強」。
文章來源：PTT/paulabxz123
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