「偽娘」是在日本滿常見的文化，泛指作女性化打扮的男性，而最近一部日劇《下輩子我再好好過》也探討到了該項議題，但在戲劇當中飾演偽娘角色的男演員，憑藉著出色的外貌與精緻的裝扮，迷倒了一大片男性觀眾，紛紛驚呼他根本比女生還要更可愛！

這名男演員叫作後藤優太朗（ゆうたろう），在戲中飾演栗山凪，這個角色除了平時喜歡作「偽娘」裝扮以外，還有一個興趣就是「掰彎直男（異性戀男性）」，有趣的角色設定以及他超級適合作女性裝扮的外貌，讓他成功地引起了網友們熱議，更成功藉著可愛的女裝模樣迷倒了眾多男性觀眾，大家也紛紛大讚：「真的以為是女生」、「是橋本環奈級別的可愛！」、「比女生還要漂亮吧…」，更認可他勇於嘗試、突破自己的精神。

據悉，後藤優太朗身高165公分，身材十分嬌小，最初他只是一名原宿服裝店的店員，但在接受電視節目採訪後因為可愛的長相而爆紅，之後也因此得以成功出道，日系美少年的形象讓他深受女粉絲喜愛，過去更曾擔任《丸少爺》真人版的主角。