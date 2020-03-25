每一個人生長環境、性格不同，就算男女因契合交往，但仍會發生摩擦，有人氣在上頭時，甚至會出小動作報復對方。一名男網友透露，日前與女朋友發生爭執後，對方外出時麻煩幫忙買飯，豈料他一打開便當後秒被綠爆，也讓1.8萬笑翻。

一名男網友在《爆怨公社》表示，日前與女友吵架，但仍厚著臉皮請對方幫忙買飯，但當他掀開便當後秒傻眼，崩潰的寫下「吵架的時候千萬別叫女友幫買飯」，只見便當裡有糖醋肉、青椒及海帶芽，沒想到上面鋪滿一層香菜，整個便當綠成一片。

不少網友回應「非常健康的飲食，還好沒蓋在頭上…哈哈」、「吵架還願意幫你買，該偷笑了」、「我看到這盒，真的會直接蓋起來丟掉」、「這麼綠是在暗示什麼呢？」、「這種女朋友才是好，為了你身體健康，多吃菜才好！」、「最狠的報復啊」、「我有遇過，幫男朋友買，要加辣叫我多加一點，全加沒關係，到底是有多氣」。