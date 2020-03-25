面試官為了測試求職者是否符合需求，會提出各式各樣的考題，總讓人傷透腦筋。一名網友提到，日前在看模擬面試，發現有一題題目為「這麼多面試者中，為什麼要錄取你？」，讓他不知該如何回應，於是PO文求解，也釣出過來人曝經驗。

一名網友在PTT指，最近在看人力銀行的模擬面試，發現有一道考題為「這麼多面試者中，為什麼要錄取你？」，由於未能看到其他面試者，根本難以知道對手的實力，讓他無從比較，也不知道該怎麼應對，困惑的詢問「要怎麼回答才可以過關？」。

其中一名工作20年左右的網友表示，自己有面試與被面試的經歷，「碰到這種問題，只有一個標準答案：我可以解決你的問題」，指很多面試者會回答長處、認真負責等，但實際上，還不如告訴對方，你也能力能立即解決問題，「總而言之，先讀懂對方的需求，再根據對方需求去回答，才是正解」。

還提出各種例子「例如面試設備工程師。A說：我工數成績好棒棒、興趣是登山打球一點都不宅，B說：家裡電視機微波爐掃地機器人壞掉都是我自己修的。B錄取」、「例如面試作業員。A說：我學習力強、舉一反三、認真負責，B說：我同一件事可以連做12小時都不會厭煩。B錄取」。更強調，許多人建議「以低價薪資」為誘因並不對，「這絕對是錯誤回答，除非你應徵的是砲灰或車手」。