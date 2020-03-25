以後買東西可要看仔細了，不然一小心恐怕會有「間諜」混進來！一名女網友日前在超市購買了一包真空包裝的蛤蜊，沒想到回家拆封之後卻發現裡面混進一顆顏色相近的石頭，讓她瞬間大傻眼，忍不住直呼「裡面有石頭是正常的嗎？」

一名女網友在論壇Dcard以標題「超市賣的蛤蜊裡面有石頭」發文，表示日前到超市買了一包真空包裝的蛤蜊，倒出來之後卻覺得好像哪裡怪怪的，仔細一看才發現，竟然有一顆土色的石頭完美混在蛤蜊堆裡面，讓她無奈直呼「不知道是不是正常的還請大家賜教，裡面有石頭是正常的嗎？」

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言表示「石頭：想不到吧」、「被坑了吧石頭佔掉不少重量」、「這是一顆間諜蛤蜊」、「真的好像好好笑」、「那是未破石的蛤蜊精」、「間諜：被你發現了」、「用來煮石頭火鍋的」、「人家只是被石化」、「俗投想當蛤蜊」、「意外不意外，驚不驚喜～」原PO事後也幽默回應「原來是間諜蛤蜊的部分啊，我錯怪它了，我應該沒辦法退囉，因為我把蛤蜊吃光了，當然除了那顆間諜，看剩你一個還要怎麼學刺客教條一樣混進人群」並附上孤單的石頭照。