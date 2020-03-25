不少人在外出前，常因思考穿什麼而耗掉大半時間。日本有一名女大學生，日前買了3件同款式的連身裙，決定實驗連穿2個月，看會發生什麼變化，而她最近也曝光結果，不僅能節省下許多時間，甚至還能凸顯個人性格等9項優點，讓不少網友直呼不可思議。

在東京大學研讀社會學的「はづかしい命(@amy_to_me)」，日前看到臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）發文詢問要穿哪件衣服，豈料每一件款式與顏色都類似，讓她突發奇想，決定實驗穿同款式衣服，選擇符合身形、休閒的百搭黑色連身裙，並買下了3件。

「はづかしい命」也透露，如今已連穿2個月，實驗非常成功，而她也發現9項優勢，不用挑衣服，能節省時間；凸顯個人性格，就算別人不認識你，但每天都穿黑裙子，反而讓人印象深刻；每天都能穿高質感衣服，為了能穿久，因此買下一件要價2萬日圓的連身裙，且款式非常喜歡，穿上喜愛的衣服讓她心情變好。

更有外出動力，過去她常因選衣困擾，因此懶得出門，而如今一套衣服就能解決，因此她更積極出門；洗衣服變方便；房間變更乾淨，因為就只穿3件，根本不用整理其他衣物；不用煩惱妝髮、首飾該如何搭配；不論是上課、派對、喪禮還是約會，一件連身裙就能搞定；不會盲目追求流行，反而更環保、省錢。

「はづかしい命」最終表示，蘋果的賈伯斯、臉書的祖克柏、美國前總統歐巴馬都曾做過類似事情，因此她也想嘗試看看，原本以為只能男性才辦得到，沒想到身為女性的她，實驗起來也完全沒問題，不僅沒有困擾，而且還有許多好處，讓她直呼太成功了。