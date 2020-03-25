由日本漫畫家藤子·F·不二雄著作的知名動漫「哆啦A夢」，陪伴不少人成長，也在台灣擁有無數粉絲。熟悉內容的人都知道，裡面的主角機器貓「哆啦A夢」最喜歡吃的食物就是甜點「銅鑼燒」，對此就有網友忍不住好奇發問「哆啦A夢總共吃過幾個銅鑼燒呢？」沒想到竟真的有網友跳出來解答，掀起熱烈的討論。

一名網友近日在PTT八卦板以標題「哆啦A夢總共吃過幾個銅鑼燒」發文，表示銅鑼燒香濃味美，紅豆餡甜而不膩，難怪是哆啦A夢最愛的食物，而且每次吃完都會洋溢幸福的表情，但這也讓他不禁好奇發問「那麽問題來了，哆啦a夢到底吃過幾個銅鑼燒呢？有沒有八卦？」

沒想到竟然有網友上網做功課，發現被鄉民號稱「哆啦王」的網路神人在幾年前就回答過，並整理出完整的「銅鑼燒」清單：

〈很多哆啦A夢〉：5個。〈友情感應器〉：20個。〈做自己的老師〉：3個〈願望實現簿〉：6個。鏡中的大雄〉：1個。〈混合器〉：半個。〈哆啦A夢再見〉：至少6個。〈行動重覆器〉：5個（5次）。〈鏡子的廣告〉：至少3個（可能有7個）。〈打出的槌子〉：約至少3個。〈避難手套〉：約半個。〈大駝鳥多多鳥再見〉：1個。〈細菌製造機〉：零個。〈錄經驗機〉：30個。〈歷史照相機〉：至少1個。〈害怕製造機〉：2個。〈意念機器人〉：1個。〈寶星〉：4個。〈未來照相機〉：至少2個。〈想要聽話的機器人〉：1個。〈地震鯰魚〉：2個。〈扮神遊戲〉：大約3個。〈大雄偶爾也會思考〉：1個。〈好久不見的皮箱〉：1個。〈現實錄影機〉：2個（2次）。〈合成礦山元素〉：4個。〈10元商店〉，1個。〈牆景交換機〉，至少3個。〈手製雲組合〉：1個。〈變大的放大鏡〉：半個。〈時光手套與眼鏡〉：1個。〈空間割刀〉：1個。〈夢的完結片〉：估計至少40個。〈童話世界入場券〉：2個。〈樵夫的泉水〉：1個（大一倍）。〈如意磅秤〉：1個〈食品視覺化瓦斯〉：1個。〈就算哆啦A夢不在也沒問題嗎？〉：半個。〈集塵機〉：1個〈願望實現機〉：1個（大小和大雄房間差不多）。〈全體復原液〉：半個。〈蛤蜊盒〉：1個〈隨意甲版〉：2個左右。〈遙控機〉：2+5=7個。〈錄影式萬能遙控器〉：3個（3次）。〈到德國買城堡〉：1個。〈咚迦隆村的荷伊〉：1/3個〈哆啦A夢的回憶相簿〉：2個。《大雄的宇宙開拓史》：半個。《大雄的大魔境》：至少1個。《大雄的海底鬼岩城》：2個。《大雄與雲之王國》：至少2個。《STAND BY ME》:至少1個 。並表示「如果把曖昧不明的，或是放大版的銅鑼燒都一起算進去，至少186又1/3個吧，這是我剛剛網路搜尋到的啦，怕你吊不到哆啦王，先來回答一下。」

文章曝光之後讓網友全都驚呆，紛紛留言「你很閒欸」、「卡個位XD太猛」、「這也太少少了八」、「封你為哆啦后」、「哆啦王二世？」、「這個我猜多啦王早就歸檔放上網了」、「哆啦王子」、「意外的少」、「專業給推」最後還釣出「哆啦王」本尊「ffaarr」出來回覆「這個就是我之前回文的時候數的」，讓網友紛紛驚呼 「哆啦王認證的哆啦后！」、「樓上哆啦王」。