國民黨創辦的「專屬」軍校，卻吸收很多共產黨員，為什麼？什麼樣的師資與教育，讓黃埔才短短23屆，就培養出49位上將、數百位中將？1924年，國父孫中山被自己的老搭檔陳炯明叛變後，苦於沒有軍隊無法落實革命夢想，於是在廣州珠江黃埔島上成立黃埔軍校籌備委員會，創建黃埔軍校，讓中國從此擺脫晚清時期，野心軍人擁兵割據的時代，開辦真正的軍事教育，此後，黃埔學生軍就從操場走入戰場，在討伐軍閥、抗日、國共內戰關係中，扮演著至關重要的一角，改寫了中國近代史。

【精彩書摘】

●國共兩黨合作籌辦黃埔軍校

孫中山在廣州召開中國國民黨第一次全國代表大會。從興中會算起，國民黨已有二十多年的歷史了，過去從沒開過全國性的代表大會；現在，在蘇聯的幫助、共產黨員的參與下，大會得以順利舉行。中共黨員李大釗、譚平山、於樹德、毛澤東等人出席大會。這次會議對於與中國共產黨合作的問題做出了決定，也推動、促進陸軍軍官學校的籌備和創辦，此次大會對中國革命史有著深遠的影響。

在孫中山、廖仲愷（編按：中國國民黨革命元勳之一，為黃埔軍校黨代表）的領導和推動下，國民黨一大決定對國民黨實行全面改組，容許共產黨員、社會主義青年團員以個人身分加入國民黨，在歷史上，這被稱為國共兩黨的「黨內合作」。李大釗、譚平山、於樹德在會上當選為國民黨中央執行委員，毛澤東、瞿秋白、林伯渠等人當選為候補中央執行委員。

國民黨一大期間，孫中山宣布成立陸軍軍官學校籌備委員會，並任命蔣介石為籌備委員長。珠江兩岸，春意盎然，小洋樓南堤2號也似煥發出生機。陸軍軍官學校籌備處運轉起來了。王柏齡、李濟深、沈應時、林振雄、俞飛鵬、張家瑞、宋榮昌等人（皆為國民黨人）被任命為軍校籌備委員。廖仲愷、鄧演達、葉劍英也參加了籌備處的工作。籌備處主要負責招收學生和招聘教官，同時要籌集辦學經費、制訂教學計畫、確定教材和籌措各項軍需保障等事宜。

這當中最投入、最忙碌的人，是廖仲愷。他們期望在這個夏天，讓陸軍軍官學校能夠如期開學。對於這所軍校，孫中山期盼已久。

●女兵不怕苦，訓練時不願接受特別待遇

顧慮到女生的生理特點，女生生理期時，只要戴上一個袖章就可以不用出操，也不用參加軍訓。這也遭到女生們反對。她們問：「試問，革命軍人是受人憐念的嗎？我們要拿出百折不撓的精神來，我們要接受學校的一切嚴格訓練，我們要做和男生一樣多的工作。」

為了看起來和男兵一樣，湖南女孩黎樹蓉甚至剃了個光頭。在追求婦女解放，男女平等的潮流裡，女兵們以一種看似極端的方式，展露出「男人能做的事情，女人也能做到」的豪情。

儘管軍校的生活如此辛苦，儘管做一名軍人如此艱難，但女兵們的心情非常愉快。

入校三個星期，謝冰瑩寫了一篇《給女同學》的文章，她對同學說：「我們要體認到軍校女生隊的培養目標是『學習革命的理論和策略、鍛煉我們的身體、團結我們的精神、統一我們的意志，使我們成為婦女解放的領導者，領導她們參加我們目前所需要的國民革命。』」

謝冰瑩寫道：「要做一個模範的革命軍人，就必須除去浪漫性，並服從紀律，除去虛榮心和女子習性。要做革命的實行者，就不能忘記婦女是人類中最痛苦的一群人，不要忘記從前婦女運動失敗的教訓，要號召一切被壓迫的婦女共同奮鬥。」

後來成為著名作家的謝冰瑩，非常珍惜得來不易的學習機會，十分熱愛軍校熱情澎湃的生活：「我們的生活是再痛快不過了，即使在大雪紛紛的冬天或者烈日炎炎的夏季，我們每天都要上操，過著和男兵一般的生活，但誰也不覺得苦。」

●黃埔精神的真正涵義

85年前，正當黃埔軍人在北伐戰場上奮戰時，《黃埔日刊》於1926年9月23日，發表軍校政治教官安體誠的一篇文章，文章的標題就是《什麼是黃埔精神》。安體誠教官的文章說：「黃埔軍校中有一種特殊的精神存在，這是本校和留意本校的人都能感受到的。這種精神，有以名之，名之曰『黃埔精神』！」黃埔精神四個字，由此躍然而出，光芒閃爍。

歲月滄桑，八十多年過去了。寫這篇文章的安體誠教官早已犧牲，當年意氣風發的熱血青年，有的血灑沙場，有的陸續謝世，健在者，也都垂垂老矣。然而黃埔精神四個字，卻仍然十分鮮活，使用率很高。

黃埔老人都將這四個字掛在嘴邊，不斷在他們的文章中寫到這四個字；海峽兩岸的媒體，總是在這四個字上面做文章；有些學者以這四個字，作為研究和授課的主題。每講到黃埔軍校，講得最多的，莫過於這四個字。

那麼，究竟什麼是黃埔精神呢？

有人說，黃埔精神就是為主義而英勇奮鬥的精神，是「同志仍須努力，革命必須成功」的堅毅精神。有人說，黃埔精神是孫中山宣導的「忍苦耐勞，努力奮發」的學習精神，是「一心一意為國家奮鬥」的革命精神。有人說，黃埔精神是建校初期，師生人人皆知的不要錢、不怕死、愛國家、愛百姓的精神。有人說，黃埔精神是以愛國愛民、團結合作、勇敢無畏為主要特徵的民族精神。

黃埔精神，無疑是黃埔軍校留給當代和後代的寶貴遺產。

一百年前，中國爆發偉大的辛亥革命。孫中山一手創建的黃埔軍校，肩負著辛亥革命未能完成的使命繼續前進。雖然，過往的道路相當曲折，但黃埔軍校在中國革命戰爭、抗日戰爭和世界反法西斯戰爭中所建立的不朽功勳，早為世人所肯定。海峽兩岸和世界各地華人中，許多軍事、政治、文化精英，與黃埔都有很深的歷史因緣，對黃埔懷有深切的認同感。黃埔軍校屬於中華民族。黃埔精神是中華民族發奮圖強精神的體現，今天和將來仍然是振興中華的強大精神動力。

(本文摘自《中國為什麼如此尊崇黃埔軍校》/大是文化 提供)