(影片來源/YouTube/The Oregonian/如遭刪除請見諒)

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，美國確診人數也突破5萬人，成為世界第三多確診病例的國家，為了防止疫情再擴散，許多州都下達了「禁足令」，餐廳幾乎都停止營業或只開放外送，一間脫衣舞酒吧也因此被迫停業，不過老闆卻嗅到了其他商機，讓旗下的脫衣舞孃都轉行，改當「外送員」。

根據外媒報導，位於奧勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）的Lucky Devil Lounge因為疫情的關係被迫暫停營業，不過根據該州的規定，餐飲業者還是可以提供外帶或外送的服務，因此該酒吧的老闆博登（Shon Boulden）便想出了一個有趣的點子，「Boober Eats PDX」計畫就此誕生。

每晚7點到凌晨1點，顧客都可以向他們點餐，酒吧就會派出性感火辣的脫衣舞孃將餐點送往顧客家，而她們通常呈現「上空」的狀態，讓看到的人都血脈賁張，不過她們身邊都還會跟著一名保全，以確保顧客不會觸碰到脫衣舞孃。

而酒吧裡的其他員工也因為這個計畫免去了失去生活費的困境，像是廚房員工就可以持續製作餐點，原先的調酒師則轉為經營該項計畫的小編，負責接收訂單以及管理社群平台的頁面。