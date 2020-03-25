左邊中間者為珍妮佛(影片源自Youtube)

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情越來越嚴重，全球許多公司開始實行在家上班，任何重要事情僅透過電話、郵件還有視訊會議傳達，也因為在家工作環境較放鬆，有些人會不小心「忘記」上班這件事，美國有位女子，與同事們視訊時，做出令人掉下巴的舉動。

來自美國的珍妮佛(Jennifer)，日前在家裡與主管、同事開視訊會議，沒多久她開始站起來走來走去，接著走到廁所，將視訊鏡頭放在一旁後，直接脫褲子上廁所，影片中除了正在講公事的人沒注意到，其他同事全露出驚訝、或是笑出來的表情。

This is a great learning experience! #PoorJennifer showed a little side bun and hopefully this will help someone else from full exposure. pic.twitter.com/sq2pXiFNzi — Monica Salas (@DesignByPlum) March 24, 2020

過了幾秒鐘珍妮佛意識到發生什麼事，很快的將鏡頭轉到旁邊，雖然同事們早就看光光，但為了避免尷尬沒有在視訊中「戳破」，影片很快在推特上瘋傳，觀看人數超過700萬，甚至發起了#PoorJennifer的標籤。

但多數網友稱讚珍妮佛是英雄，認為視訊拍到她上廁所的影片，「並沒有什麼好可恥」、「職業婦女很辛苦，這其實沒什麼」、「將影片PO上來的人比較可惡」、「在家上班記得不要帶著鏡頭到處跑」。