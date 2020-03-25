多益（TOEIC）是許多公司在應徵員工時的基本要求，成績越高就代表著英文程度越好，不過似乎有人並不了解這個規則。日本一名網友近日在推特上抱怨，表示日前自己向公司報告多益成績，沒想到卻莫名遭主管怒罵了一頓，直言他「在挖苦人」，讓推主覺得非常傻眼。
這名網友「@sashishi_EN」在文中指出，前陣子他所任職的公司要調查員工擁有了哪些證照，而推主就在表格上填寫了「多益830分」，沒想到主管看到之後卻突然指責他，「考過多益就寫你考過就好了，幹嘛要寫分數？是在挖苦別人嗎？」，這種莫名其妙被批評的遭遇讓推主非常傻眼，直呼「這是我主管做過最扯的事情」。
這篇推文發布以後，很多網友也都覺得很不可思議，紛紛留言吐槽：「多益的分數不就是最重要的指標嗎…」、「這樣的話，英文超爛的我只要去考過就行了！太好啦！」、「多益考試已經變成參加獎了啊～」、「部長你還好嗎？」、「只要有參加考試就行了啊…筆記筆記」、「絕對是和英檢搞混了吧哈哈哈」。
文章來源：Twitter/@sashishi_EN
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。