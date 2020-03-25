新冠肺炎的疫情持續升溫，許多行業都因此受到衝擊，不少公司為了能順利營運，紛紛開始進行減薪或放無薪假的動作。一名網友近日就在論壇上提醒，下半年將會有一波可怕得求職朝，呼籲大家「先別盲目投履歷了！趕快充實自己，準備迎接大航海時代吧~~」。

一名網友近日在論壇「Dcard」發文，表示因為新冠肺炎疫情爆發，害這屆得畢業生將要面臨一堆競爭對手。當年SARS的疫情影響了房市、股市、勞動市場還有各式各樣黃金期貨市場，所以今年大家似乎都虎視眈眈，準備好開始佈局。他也提到，因為波及的範圍太大也讓勞動市場受到劇烈影響，讓連身為公司小主管的他也被關切「要不要休息一下」。

但是「危機就是轉機」，如果沒有辦法在資本市場裡賺一波，就要趁這段時間好好充實自己。如果下半年疫情解除，各行各業也會動起來補充人力，所以為了提高自己的競爭力，大家都應該努力充實自己！並強調「被放無薪假不可怕，可怕的是你就此頹廢」，該網友分析「應屆畢業生雖然菜，但企業愛，而且衝勁十足」，所以「待業的你們有實戰力，但如果能多個專業能力，哪怕只是每天背30個單字；每天花個1小時玩Excel；學個C++、JavaScript、CSS、JAVA、Python；甚至verilogps、ai、pr、ae；多看幾本書、雜誌，為什麼沒推考金融證照……因為我讀企管……覺得考那些證照……嗯……大家應該心裡明白，除非考分析師的，不然……嗯!」

最後他也表示「因為看到板上很多人很惶恐，我活動業、航空業的朋友一放假就直接廢起來，覺得有點擔心所以想提醒一下，如果有點積蓄，還是先別盲目投履歷了，趕快充實自己，準備迎接大航海時代吧~~」。