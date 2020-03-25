近距離圍觀色達天葬全程 我對「人應該怎樣離去」有了深思(影片源自Youtube/TuTu生活志)

西藏傳統習俗「天葬」，是藏區裡最普遍的喪葬習俗，將死者的屍體暴露在野外，讓禿鷲吃掉，這樣的儀式對許多人來說或許無法接受，甚至認為是殘忍的，但換個角度思考，這項習俗的價值觀、哲學觀其實既美麗又善良，先不論宗教信仰，天葬的意義在於保護自然環境，現實面則是解決土地短缺、環保做法，屬超前觀念的喪葬方式。

西藏信仰佛教，核心是靈魂不滅與輪迴，比起肉體更重要的是靈魂，認為人死後沒了「精神」，沒保留肉體的必要，將身體布施是對眾生做的最後一件慷慨善事。天葬過程主要由僧侶或天葬師，選擇合適的天葬台，接著切割遺體、拿錘子將死者骨頭搗碎，加入糌粑(藏族主食)，點起桑煙吸引禿鷲食用。

有位女子觀看天葬過程，分享對生命的體悟，「一輩子無論經歷美好、痛苦，無論身份、性別、年齡，最後的結果都是一樣」，透露當時在屍陀林(葬場)，因為每天都有遺體血水流進土，地面永遠都是濕的、伴著屍臭味，看著僧侶處理遺體「像在片豬肉一般」，但她並不覺得害怕，「只覺得人很脆弱」。

但天葬其實已受到當地政府法規保護，尊重擁有千年歷史的喪葬習俗，禁止圍觀、拍照錄影，天葬台亦非觀光景點。有些國家天葬是違法的，而天葬行為無關對錯，只是文化、生死觀看法有所差異，了解它們也是多一份尊重。