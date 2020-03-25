新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，各個國家與城市紛紛祭出「禁足令」，要求民眾在家進行隔離，以防疫情再擴散，然而卻仍有部分人在家裡待不住，不斷家門外跑，讓政府傷透腦筋。近日，知名成人網站Pornhub再推出新招，贈送全球網友免費Premium會員一個月，鼓勵大家待在家中。

根據外媒報導，在前陣子義大利疫情大爆發之時，Pornhub就提供當地人一個月免費升等為高級會員，鼓勵大家待在家中防疫，在當時就獲得不少人的稱讚。如今全球確診人數仍不斷升高，Pornhub近日又再度祭出大招，開放全球免費使用Premium一個月，截止時間為4月23日。

此次活動主要仍是為了鼓勵大家一起響應防疫，因此有興趣的網友只需要從官方網站連結到「Stay Home hub」，勾選「我願意居家防疫」或「我會勤洗手並保持社交距離」的選項，即可享受免費高級會員服務，讓大家即使待在家中也有數十萬部高清影片可以觀賞，不會感到無聊。