許多外食族買便當時，一看到三色豆，就避之唯恐不及，別說不會買來吃，甚至連看都不會看。一名網友對此感到好奇，表示三色豆並不難吃，只是當配菜有點單調，但許多人卻非常討厭，讓他感到非常不解，因此PO網詢問原因，不少人也點出討厭的關鍵。

一名網友在PTT提到，發現許多人都很討厭三色豆，包含胡蘿蔔、青豆及玉米，而他自己也不喜歡，但並非討厭吃，「純粹是覺得拿這個當配菜太混而已，認真說起來也不到難吃程度吧！那為什麼這麼多人討厭呢？」。有網友回應「集合了三個我超討厭的食材，做出來的絕噁心食物」。

許多人也點出2點討厭關鍵，一是做為一道料理，實在是太簡單，本身沒味道，廚師烹煮時又未調味，「一個便當就三樣菜，三色豆作為一樣菜，實在非常沒有誠意，即便我也不覺得難吃」、「主要是醬汁、火候，一般都隨便炒炒，頂多加個蛋」。

第二是三色豆多為冷凍，口感都不佳，「冷凍後水份不足」、「冷凍後青豆乾癟、玉米無味、蘿蔔噁心」、「裡面的紅蘿蔔有時候中心硬外面軟，那口感還有個味道都超噁」、「紅蘿蔔冷凍很像海綿，玉米、青豆乾扁，表皮粗口感差」、「冷凍過頭，有種粉粉的感覺，而沒有蔬菜的甜味，豌豆最難吃」。