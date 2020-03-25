新冠肺炎的疫情持續延燒，全球確診人數突破41萬，死亡人數也有將進1.8萬，讓民眾人心惶惶，其中最辛苦的無非是站在第一線的醫護人員。昨〈24〉日一名護理師就在論壇上表示，因為自己在隔離病房工作，擔心家人的身體狀況會被自己影響，想回家又不敢回家，沒想到媽媽一句話竟讓她瞬間感動淚崩。

一名女網友昨日在論壇「Dcard」發文，表示自己在隔離病房擔任護理師，深怕一不小心帶了細菌、病毒回家，讓她回家次數越來越少，想回家又不敢回家。日前和媽媽傳訊息報平安時，也透露自己的猶豫「我現在不知道我要不要回家...疫情這樣，很怕自己感染後傳染給你們」該名護理師的媽媽也馬上暖回「不要擔心，想回家就回家」，讓她瞬間淚崩哭訴「好想我媽媽」。

文章曝光之後感動一票網友，不少人紛紛留言表示「辛苦了～回家好好休息！」、「辛苦了，媽媽好溫暖」、「謝謝妳們的堅持」、「加油！不要自己嚇自己！回家立馬洗香香再接觸人！記得隨時消毒和在家也戴口罩！」、「謝謝妳們的堅持」、「溫暖！學姊給你一個擁抱」、「看到自己媽媽這樣回應真的超感動的」、「回家好好洗個澡，吃個飯，辛苦了～有妳真好」、「站在第一線守護的天使你們辛苦了，謝謝妳們的付出」。