清明節即將到來，不少人都會利用假期和家人一起去掃墓。對此就有一名網友在PTT表示，有些祖先一生都沒有見過，為什麼還要花時間去幫祂們掃幕，文章瞬間先起熱烈的討論，有鄉民也跳出來解釋真實的意義。

一名網友在PTT八卦板以標題「掃墓的意義在哪」發文，表示自己每年掃墓的時候都感到很疑惑，有些祖先、親妻一生都沒有見過面，為什麼還要幫祂們掃墓，如果是阿公、阿嬤或父母還可以說得過去，畢竟大家都有感情，最後更忍不住直呼「有沒有這種幫『完全沒見過、沒感情的人』掃墓意義的八卦？」

文章曝光之後引起熱議，有網友表示「看祖墳土地有沒有被吃掉」、「家族交流」、「掃一掃有機會上法院聚聚」、「今天我教授才在說這個跟原Po一模一樣」、「就愛演孝道啊假掰文化」、「前沒事做、找理由團聚罷了，一般人祖先偶爾想到就會思考了不用清明節吧，不過以前環境需要整理也是事實?!」但也有網友表示「如果你會希望你小孩在你走了之後，代替你幫忙整理一下你父母的墓的話，意義大概就是這樣吧」、「就慎終追遠的觀念，一年才一天也在抱怨喔，是你的祖先吧，這麼不屑喔，你有思考過有他們才有你嗎，不需要事事樣樣都功利思考吧，我連去看沒見過面的先伯父的墓都會感慨人，生無常，看到曾祖父母的墓想到他們應該過得很苦，希望他們的靈魂安息，你呢？」、「誰家的地，總要整理吧」。