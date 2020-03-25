古代的戰爭相當頻繁，每個軍隊都會有屬於自己的作戰方式，而唐朝詩人杜甫的作品《前出塞》中就有著「射人先射馬，擒賊先擒王」的句子，意味著在戰爭時得先掌握最關鍵的部分，才有可能致勝。但在古代的戰場中，卻幾乎很少會有弓箭手攻擊馬，這是為什麼呢？

第一個原因就是因為馬並不好射擊，這些馬匹在上戰場時也和人一樣都會穿上鎧甲來保護自己，雖然非常沉重但卻有非常好的防禦效果，再加上弓箭手在陣隊的位子比較偏後，要從那麼遙遠的地方射中一匹馬，實在是非常困難的事情。第二個原因則是馬是一種非常強壯的動物，生命力也十分頑強，因此被射中一箭對他們來說並不致命，所以與其攻擊那些馬匹，還不如直接攻擊士兵來的更加有效率。

最後，在當時耕牛和馬匹是唯二不能食用的動物，戰馬在軍隊中是非常昂貴的資產，也是相當有價值的戰利品。戰爭結束之後，勝利的一方就可以獲得敗者的所有資產，而且在古代還有一項非常重要的標準來判斷軍事價值，那就是上繳獲的武器數量，因此若是戰馬存活的多，對贏的一方來說自然是一件好事。