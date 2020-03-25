收到這樣的包裹真的會嚇壞！日前，一名女大生請自己從事殯葬業的爸爸幫忙寄給自己一些生活用品，沒想到爸爸因為擔心在運送過程中會被其他人亂碰，竟使出了「符咒封印」大招，讓這名女大生看到以後非常傻眼，直呼：「到底誰敢碰！」。

這名女大生在《Dcard》上發文，提到自己在離家很遠的地方讀大學，所以前陣子她拜託從事殯葬業的爸爸幫忙從家中寄生活用品給她，爸爸也說會順便寄一點家裡的零食，但又擔心包裹在運輸過程中會被他人亂碰，所以必須要封起來，在寄出前爸爸也特地拍了幾張包裹的照片給她看，沒想到女大生一看差點暈倒，只見照片中包裹外被貼上了多張符咒「封印」，讓女兒忍不住驚呼：「封成這樣，到底誰敢碰啦！」，更擔心自己領貨時的尷尬場面。

網友們看到以後全都笑翻了，紛紛留言：「這樣包裝超級安全耶，完全不怕別人動手腳」、「這個應該要放天燈或是放水流的方式寄出才對」、「這連物流公司都會小心翼翼的拿上拿下，他們絕對不敢摔這種」、「感覺這比防撞貼紙有用」、「好險你爸不是用骨灰罈的箱子寄給你，這樣更尷尬」。