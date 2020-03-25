時代廣場(Times Square)，美國紐約曼哈頓商業中心，百老匯劇院、大量耀眼的霓虹燈廣告、以及電視式宣傳方式深植人心，已經成為象徵紐約的標誌，反映曼哈頓都市特性，但肆虐全球的新冠肺炎(COVID-19)，疫情也衝擊這個「世界中心」。

平時的時代廣場，人來人往相當擁擠，走在街道上就像「夾心餅乾」，但肺炎疫情屬於重災區的紐約，自從宣布禁止在餐廳、酒吧內用餐政策，連最受歡迎的梅西百貨也宣布暫停營業，不僅白天人潮減去大半，夜晚街道更像電影演的世界末日般景象，國外網友拍下晚間時刻的時代廣場，空無一人的模樣，讓人誤以為是後製影片。

影片中可以看到，時代廣場毫無人煙，僅1、2台警車，最讓人覺得詭異、毛骨悚然的是，儘管街上都沒人，但諾大的電視廣告牆、五光十色的招牌依舊閃爍，網友留言表示看到這樣的情況，其實感到相當悲傷，「雖然覺得很毛，但為紐約感到驕傲，你們在做正確的事」、「保持螢幕播放，這就是我喜歡時代廣場的原因」、「這輩子從沒想過我會看到這場景」。

就算閃耀的電視牆是時代廣場的象徵，但也有網友認為應該關閉電源，不僅節能省電、省錢，也可以讓這城市「好好休息、好好呼吸」。