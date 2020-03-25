人們有時候總會無意識地做出一些讓自己都哭笑不得的糗事。有一名網友近日到ATM去領錢，然而螢幕卻突然顯示卡片不能使用，她頓時嚇了一跳，非常擔心，沒想到下一秒機台卻吐出了一張「健保卡」，讓她當場覺得超級糗。

這名網友在《爆怨公社》中發文，表示自己最近去ATM機台領錢，但卡片一插進去後，螢幕卻突然跑出「此卡不能顯示」的文字，她立刻被嚇壞了，想到還有半個月才發薪，讓她很擔心現在不能領錢該怎麼辦，然而就在PO主思考的時候，ATM吐出了她原先插進去的卡，定睛一看竟發現那是一張「健保卡」，PO主一時間愣住了，反應過來後先是確認四周沒有人，才趕緊將自己的健保卡取出，她也在文末替自己辯解：「我只是累了」。

此文一出，網友們都被PO主的行為給逗笑了，但也有不少人表示自己其實也做過類似的事情，「我有一次要在家匯款，結果一直出現卡片無法使用，結果一個小時候才發現我拿信用卡在匯款」、「做過一樣的事，而且我還插了3次，第3次還先把晶片擦一擦，而且還可以輸入密碼」、「我拿郵局提款卡刷過公車，還被司機嗆」、「我曾拿健保卡插ATM，然後卡住了，銀行行員出來看…我知道你們在偷笑，給我光明正大笑啊！」、「我拿女兒註冊單去電信公司查帳單」、「健保卡插進去，出來的會是口罩喲！」。