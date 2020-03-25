洗衣機雖然方便，但如果使用上沒注意，很容易發生令人哭笑不得的悲劇，有位女網友在網路上吐苦水，表示某次洗衣服時，發現內容物怎麼「越洗越多」，她PO出照片深感無奈，網友一看卻笑翻，「原來是妳洗的是爆米花」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，不久前買了一顆可以丟洗衣機的枕頭，礙於家裡沒有烘乾機，於是到投幣式洗衣店清洗，洗衣機開始運轉沒多久，原PO就發現不對勁，因為衣服竟然越洗越多，仔細看全是白色棉花，原來是枕頭洗到破裂，原PO超崩潰「我看到我的枕頭的棉花了！不是標榜可以直接水洗嗎？才洗第2次耶」！

從文章附上照片，可以看到洗衣機裡全是棉花，「意外悲劇」一票網友笑到不行，紛紛留言虧原PO「明明是件可怕的事，但止不住我臉上的笑容」、「對不起我笑了」、「這下真的洗超乾淨」、「洗完再塞回枕頭套」、「洗衣店老闆會很生氣」。

有網友則透露，雖然枕頭標榜可以水洗，但一定要放洗衣袋，不然很容易就會像原PO那樣「爆棉」，白白損失一顆枕頭。