受新冠肺炎(COVID-19)影響，各大賣場、超市出現物資搶購潮，其中搶最兇的就是衛生紙，許多店家祭出一人限購一串來因應，但還是有許多民眾買不到，有位網友在新竹好市多(Costco)停車場，發現一台空推車上竟遺留一大包衛生紙，照片曝光後網友幽默虧「跟風心態已滿足」。

網友在臉書社團「costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，新竹好市多停車場的空推車裡，有民眾買完東西後忘記將衛生紙帶走，猜測是放下層沒注意，因此遺留在推車上，許多人直呼原PO撿到寶，也是考驗人品的時刻。

「掉寶掉很大」、「辛辛苦苦拿到，還限購的商品」、「最重要的紫色竟然沒看見」、「等等失物招領一堆人」、「比撿到錢還爽」、「這種時候我沒有人性，送我拜託」，不少人則認為原PO很有良心，上傳照片尋找失主，且現場監視器多，若是真的拿回家，恐怕會變侵占。

還有網友虧說「已經搶到衛生紙了，可以放心了」、「已經滿足買衛生紙的內心，拿不拿是一回事」、「只是想搶買而已，並不想帶回家」、「失主跟風啦，家裡其實不缺」、「只是享受搶到那一刻，其他不重要了」。