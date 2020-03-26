人，上了年紀，上洗手間的頻率會變高。有天，有位有點年紀的企業老闆到國賓飯店吃飯，席間突然想洗個手。

當他進到洗手間時，看到有個打掃的歐巴桑在拖地，這時他又不能就這麼無視於歐巴桑的存在，於是，兩人就有了一段有趣的對話。

企業老闆問歐巴桑：「你先？還是我先？」歐巴桑簡短的回說：「我先ㄊㄨㄛ（拖），ㄊㄨㄛ完後，你再進來。」哈～。