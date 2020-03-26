小譚道聽圖說》誰先ㄊㄨㄛ 16:302020/03/26 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》誰先ㄊㄨㄛ(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人，上了年紀，上洗手間的頻率會變高。有天，有位有點年紀的企業老闆到國賓飯店吃飯，席間突然想洗個手。 當他進到洗手間時，看到有個打掃的歐巴桑在拖地，這時他又不能就這麼無視於歐巴桑的存在，於是，兩人就有了一段有趣的對話。 企業老闆問歐巴桑：「你先？還是我先？」歐巴桑簡短的回說：「我先ㄊㄨㄛ（拖），ㄊㄨㄛ完後，你再進來。」哈～。 #小譚道聽圖說 #譚淑珍 #國賓飯店 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》一把尺 16:302020/03/21 時事 小譚道聽圖說》騰出手 16:302020/03/19 時事 小譚道聽圖說》歹心肝 16:302020/03/12 時事 小譚道聽圖說》也是職業 16:302020/03/14 時事 小譚道聽圖說》辦到了 16:302020/03/17 時事 話題熱門新聞 兇猛情婦做菜 驚見圍裙下邪惡挖空 - 星奇 - 話題 古代戰俘下場？他用10萬人頭做成屍塔 - 歷史 - 話題 菜鳥被派出差硬頭皮去歐洲 他失望直接離職 - 日常 - 話題 二戰日本女人超瘋狂 竟用身體激勵士兵 - 歷史 - 話題 一不爽就閹割！非洲盜GG集團崛起 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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