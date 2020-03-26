華為是如何從每一波變革中，比競爭對手更早看到前瞻的機會，進而一躍翻身成為撼動國際的科技王國？華為沒有祕密，只是把許多商業管理與人性管理的基本常識做到了極致。華為「狼文化」以及內部宣傳的「以客戶為中心，以奮鬥者為本，長期艱苦奮鬥，堅持自我批判」的企業文化，就是支撐華為卓越經營能力和高效執行力的基礎。《打不死的戰狼：華為的快速成長策略與狼性文化》帶領讀者從不同角度，看待華人世界經典的企業管理案例，可作為一個借鏡、思考、警示和指引，協助企業厚植更強大厚實的國際競爭力！

【精彩書摘】

●緒論：從不同層次去撥開狼性管理

「活下去」其實是華為最核心的精神，而「狼性」而是在發展過程中發展出的一套較為成熟的發展模式。這套模式把華為推向了高峰，這是華為在經營的過程中，發現提取狼這種動物的優異特性，正是華為團隊當時所最需要的特質。

張繼立總裁進一步解釋到，「華為狼文化有3點最為重要的：1.有敏銳的嗅覺，機會第一，能夠不斷與客戶溝通，保持業務的敏感性；2.有不屈不撓的進攻精神，責任結果導向，結果至上，用軍功章換自己的地位。3.群體協作。勝則舉杯相慶，敗則拼死相救，華為不認可孤膽英雄，只講團隊協同和群體作戰。」這是華為當時為了市場和發展所需要的最重要特質。這確實是很多企業所期望的員工特質，也是很多人希望能擁有的特質，但真正讓人震撼的是，這是任正非先生所領導的華為，十九萬員工具有的共同特質。這股力量，讓我們用一個戰國時代來譬喻想像一下，如果市場中，我們的競爭對手中只有一個人是狼王，那也許並不可怕，因為其他人很可能都是小白兔或綿羊，但是當對手們是一群群狼時，總數十九萬，那這樣的對手，就會可怕到連美國的企業和政府都要針對性地進行防禦了。

華為在台灣，很多人是隨著其品牌手機在2018年發展出有別以往的卓越拍照功能才開始正式認識的，並由手機的認識在台灣打開了知名度。事實上，在大陸，這個品牌觸動大家去研究學習的真正原因，並非是從手機時代（華為2010才確立了開始發展手機的發展方向），而是他們在基地站時代，已經在電信領域飛躍式成長與經營，悄悄的成為世界前三十強企業。它的高速發展自2004年開始，華為員工人數從二萬二千人增加到現在足足有十九萬人，且人人的績效都能保持百分百達標，還連續十四年不斷超越及進步，不僅其在5G技術的專利數占居世界第一，也在手機市場上打敗了蘋果品牌，基礎通信設施更曾勝過易利信、諾基亞，而目前的市場份額在歐洲、中東和非洲都保持了領先的優勢。

這樣的企業發展成果是非常巨大的，華人企業能擠進世界前三十強，實數不易，而且撼動的力量一點都沒有受到美國實體名單打壓後而減緩，還在持續放大，甚至計劃成為未來科技領先的定義者，改寫東方數百年來在工業與科技上領導的被動局面，這個成果若不是美國政治勢力的介入，很可能已經順利完成了。

這家公司成功的主要原因，業內歸納於三個最重要關鍵的元素，就是華為有著強而有力的「戰略管理」、「頂層設計」與「狼性文化和哲學」，把其三者運用戰略管理、流程化組織管理和財務管理進行了有效的閉環。而其中至為關鍵的更是其「文化和哲學」。

在開始要深入認識這個狼性公司之前，必須事先共同提升一下我們的管理高度與維度，因為在長期深入各式的管理研究資料後，不得不說，要真正徹底瞭解與活學活用華為這套管理方法，必須在思維層次上儘量達到華為創辦人-任正非先生的高度（他是一個非常喜歡閱讀和思考的人），不然很可能只能看到狼性管理的表面皮毛（網路上很多網友很多評論都說看不懂相關書籍，實屬可惜）。

在此次撰寫中，曾多次訪問到華為前移動解決方案總裁-張繼立老師，他在談話裡不斷提到，華為的管理在軟硬體上和國際化的公司實際並無太大差別，最大關鍵是在企業文化，文化讓華為人身上流著狼性的血，才造就這樣的超強競爭力。因此建議大家在閱讀中，儘量去延伸瞭解這些文字表面背後的管理和文化層面，是怎麼建構出這間公司文化和精神的維度，才能得到華為最精髓的內涵，而不是只看到了方法論。

(本文摘自《打不死的戰狼：華為的快速成長策略與狼性文化》/時報出版 提供)