台灣面積雖然小，但各地卻擁有不同特色、特產，其中一說到屏東，就會想到「萬巒豬腳」，肉、皮及筋交融且韌中帶Q，讓不少饕客吮指回味。日前有一名網友提到，德國豬腳名聞遐邇，但屏東的萬巒豬腳也不遜色，香味讓人想一吃再吃，讓他好奇詢問「萬巒豬腳的真諦是什麼？」。

一名網友在ptt表示，一講到豬腳，最有名的就是德國豬腳，但台灣屏東的萬巒豬腳，其實也非常好吃，「豬腳肉雖然少、骨頭大，可是香味很引誘饕客對豬腳犯罪」，好奇萬巒豬腳魅力在哪。不少網友回應「豬腳香又不會黏手啊！」、「海鴻豬腳的醬偏辣，林家豬腳的偏甜」。

還有人點出萬巒豬腳的精隨是「醬汁」，「醬汁，然後要配飯」、「醬汁跟酥脆的外皮」、「醬真的好吃，害我剛剛去網路買了兩盒豬腳」、「醬汁啦！沒有醬汁跟路邊賣的差不多」、「其實是買醬送豬腳，那個醬才是主角」、「最後將蒜蓉醬帶幾包回家，沾魚肉、雞肉、都非常好吃」、「肉是差不多呀！畢竟烹調方式都大同小異，剩下的自然是醬料決勝」。