不少人都有「溫泉魚療」的經驗，這也成為許多溫泉勝地極具特色的觀光熱點。但有網友在PTT上好奇發問，想知道溫泉魚接觸這麼多人的腳，會不會因此被人類的細菌和病毒感染？文章也瞬間在網路上掀起熱烈的討論。

「溫泉魚療」是指將一種能抵抗溫泉溫度的「溫泉醫生魚」放養在溫泉池中，牠們專門啄食人們身上的死去皮質，以達到類似去角質的效果。近年陸續被引進至日本、韓國、大陸、台灣等地，深受民眾得喜愛。一名網友在PTT八卦板以標題「溫泉魚會不會得香港腳」發文，表示正在給溫泉魚吃腳的時候突然想到，如果魚吃的上一人，腳有罹患黑棘皮、灰指甲、香港腳等皮膚病，魚不會被傳染嗎？

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言回應「他們要被你肥宅腳給毒死了」、「老鳥：ㄟ新來ㄉ假裝嘴在動就豪，想回老家逆？」、「魚說好吃」、「正面一點至少曾經吃過正妹的腳，遠勝肥宅」有網友也突破盲點「有腳？」、「魚又沒有腳，當然不會得」、「它有腳嗎」但還是有網友透露可能會發生「他們牙齒上會有病菌，然後再啃下一位的腳」。