日前一名女網友透露，男友目前正在服兵役，豈料半夜收到男友，透過陌生IG帳號傳訊息，兩人聊了一段時間，她便開始察覺不對勁，對方甚至要求與她視訊，期間還截圖螢幕拍下她睡衣照，事後她才發現對方並非男友，讓她毛骨悚然，不少女網友也受害，且同樣都是男友正在當兵。

一名女網友在《Dcard》表示，男友目前正在服兵役，平常會在中午、晚上、睡前9點時段通電話聯絡，兩人如往常道晚安，男友也繳交手機給長官，她便去洗澡準備就寢，豈料到了凌晨1點左右，她IG便收陌生私訊，寫著「寶貝是我，我半夜起來上廁所，偷借了鄰兵藏起來的手機聯絡妳」。

原PO當下有些震驚，也擔心男友會被長官抓，而對方接著說，所以不能聊太久，而這個帳號是借用朋友的手機，由於說話方式有點像男友，讓女網友不疑有他，隨後她告知自己在喝米酒，想讓男友知道自己在幹嘛，而對方則回「不要喝太多，我會擔心」。

女網友透露，男友根本不准她喝酒，豈料對方竟要她「別喝太多」(示意圖/達志影像)

這讓原PO驚覺詭異，「因為我男友討厭喝酒也不讓我喝酒，通常他會說為什麼要喝『不可以喝酒』」，完全不是男友的作風，而她也發現，對方竟一邊回話一邊刪對話紀錄，讓她逼問為何要刪，對方口氣便開始不悅，但當女網友詢問家中寵物名及養哪種寵物時，儘管對方有部分答對，但面對更細節的問題時，就說要去健身。

「看到這裡我就害怕了，因為我家狗的名字的確叫這個，男友也很喜歡健身，根本講中我們的一些特點」，這讓女網友很害怕，對方甚至打視訊要證實是她男友，而她也未多想便接起來，豈料畫面卻是黑的，「我家網路差，打網路電話常常會接起來又斷線，沒畫面我就以為沒通，然後接掛了兩通後卻發現上面，這個假男友截！圖！了！我！」。

事後她仔細一想，覺得這人根本不是男友，因為他平時安分守己，且已快退伍，根本不可能借手機冒風險，不知對方動機為何，「他是想要騙到視訊的畫面也許剛好穿睡衣嗎？我穿得很好，萬幸。也還好我沒有直接照自己，手機是拿斜的」，這也讓她感到害怕，由於男友IG公開，上面有分享健身資訊，「有了關掉IG的想法，覺得網路的世界都被一些處在黑暗的眼睛注視著」。

而類似事件不只一起，也有其他女網友遇到，其中有人已打電話報警，但因此行為不構成詐騙或妨礙秘密，警方也無能為力，只能請受害者封鎖對方帳號。原PO也補充，目前有遇到的地區為台南、嘉義、桃園，而陌生人甚至知道男友名，並會說出身旁的關鍵字，取得女性的信任，「當你問他問題，答不出來時會跟妳說：等等有人經過了他要安靜不然會被抓到！妳叫他拍照證明自己，會說他在暗處講電話拍不清楚」。

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