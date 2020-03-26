新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響許多人的生活，為了防疫，除了勤洗手、戴口罩，民眾也瘋狂搶購酒精、乾洗手、次氯酸水等消毒用品。想要有效抗病毒，哪種產品效果較好？成分要達到什麼濃度才有幫助？使用上又要注意什麼，才能避免氯殘留或傷肌膚？

隨著新冠肺炎疫情升溫，為了買到「一瓶難求」的酒精，記者在2月初走訪醫院、連鎖藥妝店探詢之後，發現不少藥妝店門市人員、藥師、護士的說法是：「75％的酒精能殺細菌，但對病毒無效」或「酒精無法殺病毒」等。

交通部官員在元月底的防疫記者會中提到，在出入境通關處，有使用酒精跟某品牌的消毒液，帶動消毒液大賣。而近期PTT網友也對消毒水的有效性掀起熱議。如果酒精真的無效，疾管署不可能呼籲民眾使用，到底酒精能不能殺死冠狀病毒？以下讓我們來弄懂怎麼買消毒液，才能選到確實可以消滅「新型冠狀病毒」的產品。

「酒精」確實能殺滅冠狀病毒，滅「腸病毒」則要用「漂白水」。經求證，確認75％酒精可以殺滅冠狀病毒，1922防疫專線也只教導民眾用「酒精」、「稀釋後的漂白水」這兩樣來消毒；之所以有人認為無效，可能是受到過去防疫「腸病毒」的印象所影響。

林口長庚紀念醫院臨床毒物科主任顏宗海解釋，病毒可概分為兩種，一種是有套膜（包膜），另一種是無套膜（包膜）；前者的套膜會被75％的酒精作用而發生脫水現象，造成病毒衰亡，而冠狀病毒就是一種有套膜的病毒。然而，腸病毒屬於無套膜，不會被酒精殺死，必須使用稀釋漂白水才有效。就是因為病毒分成兩大類，所以才會連藥妝店、醫事人員都誤解。此外，酒精對細菌也是有滅菌效果的。

【完整內容請見《大家健康雜誌》2020年3月號】