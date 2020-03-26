不少人喜歡養寵物來陪伴自己，但在照顧上也因此需要花費一筆不小的開銷，近日就有網友在PTT發問，表示自己的經濟狀況不是很優渥，但還是很想要養寵物，想知道有沒有什麼寵物養起來很省錢？文章在網路上掀起熱烈的討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「養什麼寵物比較客家?」發文，表示以賺取的收入來說，養自己就已經有點辛苦了，但還是很想要養寵物來陪伴平常孤單的生活，想知道大家有沒有推薦什麼寵物養起來不會花費太多金額「養起來很省很客家」？

文章曝光之後在網路上引起熱議，不少人紛紛留言「客家人養個屁寵物」、「我都養自己，幹開銷很大」、「不養寵物才客家」、「養客家人，會幫你省錢」、「石頭」、「牛的cp值高，可以幫忙農作賺錢老了又可以賣掉」、「當然是電子雞阿！死了還能重來」、「客家不養沒經濟價值的動物」、「大海就是客家人的魚缸不用花心思照顧」還有網友酸回「果蠅！垃圾桶有吃的就行」、「蟑螂！還會自己找食物不用你擔心」、「蚊子！不用餵食還幫忙抽血促進新陳代謝」。

但也有網友認真推薦「烏龜，一個禮拜吃兩次」、「倉鼠啊吃的住的加起來才多少 生病比較麻煩而已生命大概兩年」、「養魚，不用一直顧，飼料吃不多」、「球蟒，一個禮拜餵隻白鼠，白鼠一隻5$以下」。