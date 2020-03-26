「用鹽、蜂蜜、醋分別加入洗臉水裡，這樣洗臉包準讓肌膚不易長痘痘又可抗皺！」聽過這樣的說法嗎？跟著做，你就大錯特錯！除皺商品熱賣，擔心臉上的皺紋讓你看起來老了十歲嗎？網路上出現號稱洗到60歲都沒有皺紋的洗臉祕訣，還標榜這樣洗臉不會長痘痘，這些說法正確嗎？以下請專家臺中澄清醫院中港院區皮膚科主任梁仲斌、臺北長庚醫院皮膚科醫師張志祥為你一一破解！

Q：用鹽洗臉幫助殺菌？

網路說法》在水盆裡放上一點鹽，鹽不光只有殺菌作用，還可去除臉上油脂，特別是油性肌膚，長期使用可清除臉上的油脂，不易長痘痘。

正解》錯！

鹽沒有殺菌作用，也不能去除油脂，不建議用鹽洗臉！正確的觀念是，油脂必須藉清潔去除，正確洗臉才能使臉部清潔、皮膚健康。

說到殺菌，我們臉上本來就有細菌，屬好的菌群。任意在臉上殺菌，反而會將臉上好菌殺掉，使壞菌滋長。因此，除非臉部有感染現象或長痘痘，不建議做殺菌動作。況且，鹽沒有殺菌作用。

Q：乾性肌膚，蜂蜜洗臉能保濕？

網路說法》乾性皮膚在水裡加一點蜂蜜，用此洗臉，輕輕拍打臉部，長期使用可讓肌膚年輕10歲，皮膚乾燥的情況也會慢慢消失。

正解》錯！

醫學文獻上，沒有提到蜂蜜對乾性皮膚或一般肌膚有任何保濕、抗皺等幫助，網路傳言指蜂蜜會改善乾燥皮膚，甚至讓肌膚回春等，缺乏醫學根據。蜂蜜雖然對肌膚沒有傷害，但也無益處，不建議用蜂蜜洗臉！

Q：用醋水洗臉不易長痘痘？

網路說法》在臉盆中放一點醋洗臉，醋可讓皮膚變得光滑有彈性，因為醋本身就可改變肌膚的酸鹼度，長期用它洗臉，臉上不容易長痘痘。

正解》錯！

醋可以改變皮膚酸鹼度是無稽之談！其實，不論醋、鹽對皮膚均有刺激性，對敏感膚質更不好，不建議用醋洗臉。

臨床上，醋酸的用途有收斂濕潤傷口的效果，例如香港腳的傷口糜爛、有分泌物，泡醋酸可將傷口殺菌及收斂。但醋不適合用在臉部殺菌，一來臉部菌群與足部不同；二來臉部不需要殺菌，任意殺菌只會將臉部益菌殺除，反讓壞菌滋長。

感謝臺中澄清醫院中港院區皮膚科主任梁仲斌、臺北長庚醫院皮膚科醫師張志祥審稿

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