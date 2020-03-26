「哈啾」來不及遮掩讓你好尷尬！噴嚏常突如其來，若遮掩方式錯誤，當心可能引發耳膜破裂，甚至腦溢血，究竟怎麼打噴嚏才正確？若噴嚏打不出來，又有哪些方法可幫忙？

環境中的過敏原或是溫差太大，都會誘發人們不經意的打噴嚏，有些人覺得在公共場合大聲地「哈啾」讓人尷尬不已，於是會憋住，避免口鼻發出聲響；令人擔心的是，若憋住噴嚏，將使其力道無處宣洩，衝擊力可能影響腦部、眼部及耳朵，增加腦溢血、腦中風、眼睛出血或耳膜受傷破裂的可能性。到底打噴嚏時，身體部位傳來的不適或疼痛代表著哪些警訊？血管較脆弱或有眼疾、耳疾的人，要如何預防打噴嚏帶來的衝擊力？

●打噴嚏是反射動作，外來刺激使鼻子敏感

打噴嚏是怎樣的過程？臺北市立聯合醫院耳鼻喉科主治醫師暨世鴻聯合診所醫師陳世鴻表示，打噴嚏是鼻子的防禦性反射動作。當鼻黏膜吸收刺激物或鼻子受到外來刺激時，經由神經傳導至鼻腔後方的翼膜神經節，引起交感神經與副交感神經作用，這時喉部的聲門將會打開，吸入空氣到肺部，聲門關閉後，胸、腹部肌肉用力收縮，等到聲門再次打開，便將肺部吸入的刺激物與空氣由鼻腔噴出。

馬偕紀念醫院耳鼻喉科資深主治醫師呂宜興說，打噴嚏是鼻子過敏的一種。就像皮膚接觸到外來過敏原會感覺癢，想要抓；當氣管吸入廢氣，會想要咳嗽；而鼻腔也會受到刺激而想打噴嚏，將刺激物噴出。

生活中許多刺激物易使鼻子感到敏感，像是汽車排放的廢氣、熱炒店濃烈的油煙、具刺激性的香水與胡椒，甚至花粉都可能引發打噴嚏。另外，經常性打噴嚏不只發生在秋冬季節，只要鼻子無法適應周遭溫差時，像是頻繁出入高溫的室外與室內冷氣房，也可能引發噴嚏。

●有血管疾病的患者，需注意打噴嚏的力道

新聞曾報導因打噴嚏而嚴重傷身的案例，如惡化椎間盤突出的症狀、引發腦溢血及心臟病等，這些都是衝擊力誘發的意外傷害。陳世鴻醫師警告，有中風病史、身患腦血管與心血管疾病者，需留意打噴嚏時的瞬間壓力。

呂宜興醫師則建議，打噴嚏時可多留心自己的身體動作，例如：避免頭部晃動幅度太大、避免腰部上下大幅度的移動，或避免胸腔與腹部肌肉太用力收縮，否則過於誇張的動作可能導致頸部受傷，對頸椎造成傷害，甚至是扭傷腰部。容易耳悶或已有耳咽管問題者也要小心，不要憋住噴嚏，以免打噴嚏時的氣流無處宣洩而衝破耳膜，讓聽力受損。若正在感冒，細菌可能衝往耳朵，恐引起中耳炎等併發症。

有的人在打噴嚏時會引發頭痛，這通常和自主神經作用有關，當頭部血管擴張，顱內血壓瞬間增加，便可能出現頭痛。另外，眼壓變高時，可能會突然眼冒金星，也會出現頭暈的現象。

門診中的常見案例不外乎打噴嚏時突然流鼻血，這情況大人或小孩都可能遇到。通常是之前疏通鼻腔時，不小心使鼻腔黏膜破皮，產生裂縫或結痂。瞬間爆發的噴嚏氣流可能衝破原有的裂縫或結痂，以致流鼻血。陳世鴻醫師建議，鼻腔黏膜層的復原力強，最好的復原方式是不再反覆刺激，使其自然恢復方可痊癒。

●切勿緊閉口鼻，以正確方式打噴嚏

據研究顯示，打噴嚏所噴出的飛沫因體積輕、飛散速度快，氣流每秒高達50公尺，相當於時速180公里，比一般棒球的球速還快。由此可見，此動作的瞬間爆發力很大。若擔心「哈啾」產生尷尬聲響，而緊憋口鼻打噴嚏，有時反而對身體造成傷害。曾有一名男子想忍住噴嚏，導致瞬間壓力直衝耳咽管，造成耳膜破裂，聽力受損。

呂宜興醫師表示，打噴嚏時憋住口鼻，將使其力道無處宣洩，衝擊部位可能影響腦部、眼部及耳朵，造成腦溢血、眼睛出血或耳膜受傷破裂等。儘管上述情況屬於偶發意外，不常發生，但仍提醒民眾切勿在打噴嚏時緊閉口鼻。

打噴嚏時，建議使用面紙阻隔口沫細菌飛散，但謹記千萬不可遮蔽至密不透風，仍要讓噴嚏氣流有地方宣洩。若來不及，可先以手掌或是衣袖稍掩口鼻。

●預防打噴嚏，居家環境很重要

若很常打噴嚏，且造成嚴重困擾，建議先改善居家環境的空氣品質。一般而言，有過敏體質者比一般人更容易打噴嚏，空氣中1公克的粉塵內約含500隻塵蟎，建議呼吸道敏感者要盡量減少吸入粉塵的機會。醫師皆提醒，佩戴口罩是最好的阻隔方式，也能盡量避免噴嚏中細菌的傳遞作用。口罩還能阻隔冷空氣並回收熱氣，保持口鼻溫度，透過口罩內的熱空氣循環，進而溫暖鼻腔，避免呼吸道敏感者因溫差而打噴嚏。此外可多喝溫熱水，保持口腔與鼻腔內溫度。

家中若是有蒸臉器，可多加利用。以紅外線增加溫度、蒸氣增加濕度的方式維持口鼻溫度。為使室內不乾燥而不打噴嚏，也可置放一杯水增加空氣中的濕度。透過環境的改善，有機會大幅減少打噴嚏的機會。

目前並無明確數據證實打噴嚏與何種疾病有著密切關聯，許多疾病的原因及症狀可能多元且複雜。好比說：打噴嚏並不一定是感冒，因為感冒可能同時引起發燒、喉嚨痛及咳嗽的症狀；但感冒卻可能打噴嚏。醫師提醒民眾，平時可透過多加吸收衛生與醫療教育知識，對自身健康有更多了解。一旦發現身體不適，再由醫師做詳細診查。將疾病由治療變成預防，再由預防導入早期治療，避免打噴嚏這樣的小症狀惡化原有的身體疾病……

感謝馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師呂宜興、臺北市立聯合醫院中興院區耳鼻喉科醫師陳世鴻審稿

(本文摘自《大家健康雜誌》104年9月號】