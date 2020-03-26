新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊全球，自保的第一步就是戴上口罩，但一般口罩戴久了，鬆緊帶勒住耳朵其實超不舒服，剛戴上去沒甚麼感覺，通常半天過後耳朵後方就會開始感到疼痛，有位叫做馥馥的正妹，示範用迴紋針戴口罩，結果網友看到背影全歪樓。

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網路上流行一陣子的「迴紋針戴口罩」小妙方，使用方式就是口罩鬆緊帶不要勾到耳後，將鬆緊帶拉到脖子後方，接著纏進迴紋針裡固定，因為迴紋針尺寸微小，沒用頭髮遮住也不會感到突兀。

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📌DIY改造口罩📌耳朵不再痛👂🏻 ——— 由於公司是密閉空間，值班一整天為保護自己、他人，就得戴整天口罩😷 前一陣子一直嚷嚷耳朵很痛👂🏻就有好心的小幫手們私訊我戴口罩比較不痛的方法❤️ 現在分享給大家～快來看哦👀 馥馥是用小的迴紋針📎勾在口罩後面，再用頭髮蓋住 （沒有蓋住也還好，迴紋針小小的） 還可以參考活頁扣環（第4⃣️張圖片） #人像摄影 #人像攝影 #OL #制服 #黑絲 #汽車業務 #口罩 #口罩女孩 #戴口罩 #耳朵痛 #長時間戴口罩 #馬尾 #馬尾女孩 #馬尾控 #迴紋針 #活頁 #DIY #改造 #口罩改造 #防疫 #防疫人人有責 #防疫口罩 #台中美食 #台中餐廳 #台中小吃 #台中燒肉 #台中景點 #台中打卡 #taiwan #taichung

Fu Fu Yang（@fufu0615）分享的貼文 於 張貼

正妹馥馥在個人instagram上分享照片，教大家用這個小妙招，表示自己是用小迴紋針勾在口罩後面，再用頭髮蓋住，「沒有蓋住也還好，迴紋針小小的，還可以參考活頁扣環」，照片中馥馥身穿合身白襯衫，內在美若隱若現，下半身窄裙配黑絲襪，重點是隨意抓起馬尾，露出致命吸引力的後頸，粉絲看了直呼快受不了！

雖然拍照角度是側背面，沒露奶也沒秀長腿，但襯衫打扮其實相當性感、包不住好身材，反而增加遐想空間，「口罩完全不是重點」、「有人看到迴紋針嗎」、「我只看到白襯衫、黑絲襪」、「馬尾控看到超興奮」、「這後頸真香」。

文章來源：fufu0615/IG
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