新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊全球，自保的第一步就是戴上口罩，但一般口罩戴久了，鬆緊帶勒住耳朵其實超不舒服，剛戴上去沒甚麼感覺，通常半天過後耳朵後方就會開始感到疼痛，有位叫做馥馥的正妹，示範用迴紋針戴口罩，結果網友看到背影全歪樓。

網路上流行一陣子的「迴紋針戴口罩」小妙方，使用方式就是口罩鬆緊帶不要勾到耳後，將鬆緊帶拉到脖子後方，接著纏進迴紋針裡固定，因為迴紋針尺寸微小，沒用頭髮遮住也不會感到突兀。

正妹馥馥在個人instagram上分享照片，教大家用這個小妙招，表示自己是用小迴紋針勾在口罩後面，再用頭髮蓋住，「沒有蓋住也還好，迴紋針小小的，還可以參考活頁扣環」，照片中馥馥身穿合身白襯衫，內在美若隱若現，下半身窄裙配黑絲襪，重點是隨意抓起馬尾，露出致命吸引力的後頸，粉絲看了直呼快受不了！

雖然拍照角度是側背面，沒露奶也沒秀長腿，但襯衫打扮其實相當性感、包不住好身材，反而增加遐想空間，「口罩完全不是重點」、「有人看到迴紋針嗎」、「我只看到白襯衫、黑絲襪」、「馬尾控看到超興奮」、「這後頸真香」。