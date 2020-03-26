服兵役是台灣男性的共同回憶，不過軍中鮮少有女性，因此若看到女兵時，可說是宛如稀物一樣。大陸有一名知名網紅，擁有優美嗓音吸引40萬人追蹤，亮眼外型讓人忍不住多看幾眼，而她大學畢業後竟選擇參軍，如今模樣讓人直呼好佩服。

綜合陸媒體報導，陳淑杰是一名網紅，在短片平台上擁有40多萬粉絲，拍過微電影及廣告，還曾參加《中國好聲音》比賽，獲得「河南唱將」的稱號，由於長相甜美又擁有好歌喉，因此2016年大學畢業後，許多家唱片公司也希望能夠與她簽約。

但陳淑杰未實踐星夢，而是選擇參軍，成為火箭軍某綜合保障團戰士，如今還晉選為士官，目前主要支援武漢疫情，期間她還拿出2年的薪水，捐給家鄉的醫院，而她更笑著說，在當兵前她可能擰不開瓶蓋，但當兵後，她已經可以為國家擔負重責。

不少網友直呼「厲害了！以前聽你的歌，如今看你的帥」、「女孩最美的樣子是穿軍裝的樣子！女孩最令人尊敬的職業選擇就是從軍！一位老兵向你致敬！」、「人美心美」、「女中豪傑啊」，還有人想念她唱歌時的作品，而陳淑杰有表示「我有在創作軍旅歌曲」。