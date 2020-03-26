竊盜集團什麼都能賣！非洲奈及利亞(Nigeria)警方破獲，專門販賣男性器官的犯罪分子，只要有買家打電話給他們說「需要一些生殖器」，這些「GG大盜」就會謀殺無辜男性獲取，受害人數相當多，至少包含4位平民百姓與1位警察，嫌犯甚至在電視上講述如何偷走這些生殖器。

大約10名嫌犯因為盜人體器官販售遭逮捕，集團首腦是39歲的雅庫布阿赫米杜(Yakubu Ahmedu)，曾在當地政府、企業集團擔任重要職位，也因為這些身分，雅庫布容易取得武器彈藥，供應犯罪集團脅迫、追捕受害男性，取得他們的生殖器。

「來自國外的中盤商找到我們，並承諾為我們提供舒適生活」，雅庫布解釋為什麼會盜取男性生殖器的原因，因為每個生殖器可以賣30萬奈及利亞奈拉(NGN)，大約台幣2萬4607元，對他們來說是相當豐厚的報酬，但集團裡一位18歲成員奧比拉阿塔(Obila Attah)，決定向警方舉報，整件事情才曝光。

非洲販賣生殖器官的新聞，對當地民眾來說可能已經見怪不怪，不只奈及利亞，其他國家也常發生男性生殖器遭強行割下，幸運的話還可以撿回一命，「市場需求」如此高，其中一個原因是巫術盛行、儀式所需；另一個則是這類型買賣，在歐美國家相當賺錢，奈及利亞警局透露，過去10年已經埋葬600多名失去關鍵器官的男性。