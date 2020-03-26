新冠肺炎疫情全球肆虐，不少民眾紛紛前往賣場搶購民生物資，做好長期抗戰的心理準備。不過日前就有網友好奇，「台灣食物不靠進口的話可以撐多久？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「之前才知道，台灣有公糧，可以吃一年以上。如果加上其他的存糧，還有每年生產量，在不能進口的情況下，可以讓台灣人多久不餓死？有卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「休耕地再種植應該自給自足沒問題」、「只求生存的話夠自給自足了，你要餐餐大魚大肉還要開一瓶頂級紅酒才會有問題」、「現在農產用地產能只運用30％而已，其餘70％都在休耕養野草」、「連B級品都算的話，應該撐不止一年」、「台灣的米鹽糖油完全自給自足沒問題的」、「不會餓死吧，可能還比以前健康」。

不過也有人認為，「進口飼料沒了對豬雞鴨鵝的產量一定有很大影響」、「頂多飼料不夠，畜牧養殖縮減，沒法大魚大肉，瞬間覺得台灣農業很猛」、「不過農機具、運輸的燃油就難說了」、「台灣應該只怕沒有石油」、「只要柴油沒有斷，絕對不會讓你餓到」。

另外，行政院長蘇貞昌日前也在臉書上指出，在新冠肺炎疫情衝擊、經濟趨緩的情況下，政府公糧庫存尚有90萬噸，糧食非常足夠，且台灣同時是水果王國、漁產王國、食品加工大國，「政府當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者，也增加內需市場動能」。