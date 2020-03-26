近年來網路開始興起「十年挑戰」〈10 Years Challenge〉的活動，連許多明星、名人都在自己的社群媒體上響應。昨〈25〉日一名女網友就在臉書上分享自己現在和10年前的對比照，不但判若兩人，現階段的模樣看起來甚至還比10年前年輕，堪稱始上最狂的逆生長讓網友全都嚇傻。

一名女網友近日在臉書社團「爆廢公社」發文，表示她很年輕就步入家庭，不但20歲時就生了大女兒，隔年又生了一個兒子，現在即將滿32歲的她回首自己過去的舊照，忍不住大嘆「真的是黑歷史」，並隨文附上10年前和現在的對比照，仔細一看發現該名網友現在的樣子根本就看不出來已經年過30，甚至比之前更年輕更漂亮，超狂的逆生長讓眾人全都看傻眼。該名辣媽也強調，她只有開美肌而已，絕對沒有「修」很大的問題！

文章曝光之後掀起熱議，網友紛紛留言表示「逆齡阿！！！！！」、「越活越年輕？」、「主要是自信心吧！現在超美」、「好羨慕你都逆齡生長啊啊啊啊…」、「早生早享受」、「哇～變很多耶！」、「照片跟年紀相反吧」、「越活越年輕是本事」、「好棒向妳學習」。