今天(3/26)是玄天上帝誕辰，玄天上帝全名「北方真武玄天上帝」，與中國自古以來的星神信仰有關，龜蛇代表玄武、象徵北方，玄天上帝亦是海神，大約七世紀左右開始「人格化」，根據記載曾有道士描述玄天上帝形象，「披髮黑衣、仗劍蹈龜蛇、從者執黑旗」，為何後來會與屠宰業扯上關係呢？

玄天上帝與屠宰業的故事，民間流傳許多版本，最常聽到就是與「放下屠刀，立地成佛」這句話有關，傳說古時有位孝順的屠夫，為了家計才以屠宰維生，晚年感悟殺生是非，欲放下屠刀練性成佛，但怕刀被人拿來作怪，因此用其刀剖腹，取出腸胃投入河，將屠刀藏在腹裡，行為感動上天，死後升天變成神(玄天上帝)，丟棄的腸胃則變妖怪龜蛇，被玄天上帝收服。

玄天上帝曾是屠夫的傳說，有一說法是清治時期，政府為了抑制玄天上帝神格、提升媽祖信仰，所創造的民間故事。雖然當時政府推崇媽祖，但並沒有限制或管理玄天上帝的發展，因此這說法大多屬臆測，比較客觀的說法，應該是民間社會的信仰發展，影響到民間小說的誕生，目前臺灣許多屠宰業者，仍信奉玄天上帝為該行業的「祖師爺」。

先前因為豬瘟，屠宰業守護神形象再次受到關注，蘆洲受玄宮曾發文「玄天上帝其實就是假新聞受害者」，指出訛傳玄天上帝是屠夫，最早極有可能是來自於明朝的神怪小說《北遊記》，隨移民進入臺灣，該故事深入民間，因此玄天上帝才會受到屠宰業崇信。