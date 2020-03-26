鮮少露面的蔣家太子妃徐乃錦，她是蔣經國長子蔣孝文的妻子，卻沒有因為太子妃身分，過著優渥生活。（影片取自YouTube/中天電視）

臺灣在蔣介石與蔣經國父子主政的國民黨政府治理下，長達43年之久，肯定他們的人，認為那是一段盛世歲月，生活從清苦到富裕，人民安居樂業。否定他們的人，認為那是威權統治年代，有人坐大牢，甚或丟了性命。論兩蔣的歷史功過是嚴肅的議題，留待史家評斷。資深媒體人鄭佩芬，將親眼目賭或親身經歷的真相與事件翔實記載下來，與關心那段歷史的讀者朋友們分享。

【精彩書摘】

蔣孝文的妻子徐乃錦年輕時，外貌酷似好萊塢明星娜妲麗．華(Natalie Wood)，秀麗脫俗，加上革命先烈徐錫麟孫女的家世，當蔣經國知道在加州讀書的蔣孝文要娶徐乃錦時，對這門親事十分滿意。立即要救國團的主任祕書李煥，拎著一籃水果前往徐學良（徐錫麟的兒子、徐乃錦的父親）家提親。

一九六○年，蔣孝文與徐乃錦的婚禮在舊金山總領事館的安排下舉行，雖然簡單卻溫馨。次年，友梅出生，為蔣家帶來說不完的喜樂。然而，王子與公主婚後，並未從此過著幸福快樂的日子，兩人短短十年的婚姻生活，即因一九七○年九月蔣孝文病倒而結束。

有一次，徐乃錦邀魏淑娟與我在銀行家俱樂部餐敘，魏淑娟談到她與遠航董事長胡侗清之間的離婚官司遲遲沒下文，也許是她與胡侗清之間情已盡，但是緣未了；徐乃錦聽完後表示，她與蔣孝文的情況正好相反，他們二人是緣已盡，情未了，所以還願意陪在蔣孝文身邊照顧他。

徐乃錦的話雖如此，只是，從她的眉宇間總是帶著一絲憂愁，即使在大笑時，亦無法解開那層糾結，其實很令人同情，她真的很寂寞。試問，在蔣家執政的威權時代，做為第一媳婦即使離婚，想來也少有人敢高攀。

丈夫長年臥病，她的生活圈與經濟來源都受到限制。蔣經國限制她只能做義務與慈善工作，部分經濟來源則靠蔣方良的支援，蔣友梅在英國的開銷又占了相當比例，手頭十分拮据。

有一回，我們同遊舊金山逛百貨公司，大夥忙著試穿各種名牌服飾，徐乃錦身材姣好，每套服裝都很合身，最後，只見她挑了一件兩百美元的白色絲質襯衫。事後她向朋友透露，不怕大家笑話，因為她的預算只有這麼多，兩、三千美元一套的名牌時裝，不在她的預算之內，買不下手。包括徐乃錦自己，以及她的親朋好友們，特別是她的母親，都知道蔣孝文的身體不可能恢復健康，蔣經國也不可能長命百歲永遠當總統，徐伯母的憂心全寫在臉上。

徐伯母曾對我說：「妳們是好朋友，應該勸勸她，我每次和徐乃錦提到這個問題時，她就發脾氣，無法談下去，她要為自己的後半生打算，特別是經濟上的問題。」

只是這一天來得比預期早得多，蔣經國與蔣孝文父子在一九八八年一月與一九八九年四月，一年半之內相繼過世，當徐乃錦終於頓悟，開始行動時，無奈已時不我予。

蔣經國走後，天地變色，蔣家舊臣們保位尚且自顧不暇，當然顧不到蔣家子女家人；太子妃的頭銜，此時對他們而言，已失去蔣經國在世時的光環與魅力，自然也不再是眾人討好或巴結的對象了。所謂人在人情在，人不在了，人情當然也就不在了。

最現實的例子是徐乃錦告訴我，蔣經國過世後，她曾打過一通電話到官邸找李登輝，電話被管家半途攔截，根本沒有機會和李登輝通上電話。

(本文摘自《近看兩蔣家事與國事：一九四五～一九八八軼事見聞錄》/時報出版 提供)