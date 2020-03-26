打開「地底」的歷史，為什麼往往能知道未來？本書《城市地底的城市》由倫敦巴雷特建築學院建築師、南安普敦大學地理學家、資深考古學家等聯合執筆，廣納80個地底故事，橫跨各大洲、穿越數千年，是截至目前為止，最包羅萬象的地底故事總集。

【精彩書摘】

希望北韓領導人永遠都姓金：平壤地鐵

車門猛力關上，但沒有擠壓空氣的「嘶」聲，也沒有橡膠封條單調的「啪」聲，反而發出木頭相互撞擊的「砰」聲。月臺上，穿著俐落藍色制服的女生，吹了一聲哨子，列車就吵雜的向前開去，車頭率先沒入黑暗中。我朝樸素的大理石大廳、玻璃吊燈與俗艷的社會主義壁畫，看了最後一眼。木頭座椅延著嘎滋作響的車廂排列，上面有二十幾名乘客搭乘，而且他們都假裝沒在瞪著我。

這就是平壤地鐵（Pyongyang Metro），它具現了對未來的願景，只不過是1950年代的未來。這條地鐵的平均深110公尺，是全世界最深的地鐵。富麗堂皇的車站深受蘇聯影響，細節豐富的設計，呼應了國家獨立、軍力強盛與社會主義等主題。此外，列車則是，1990年代末，從東德的柏林整批買來的舊庫存，但你手上的旅遊指南，可能會說是韓國製的。金日成與金正日的肖像，高掛在上漆的車頭上。

北韓的地鐵是金日成下令興建的，1969至1972年間，第一批車站啟用。根據一九九四年發行的英文旅遊指南，這個系統被描述成「不只具有交通意義，也是意識型態的教育場所」，壁畫、彩繪甚至站名，都能讓你深深體會這點。相反的， 旅遊指南卻解釋：「內部裝飾極具藝術性，將光榮的革命史，與偉大領導人金日成的豐功偉業，傳達給後代子孫。」

繼續向前，沿著千里馬線一路搭到凱旋站，它的正上方有座凱旋門，而且旅遊指南向我們保證，它是全世界最高的凱旋門。這裡有更多慶祝的景象，如微笑的工人、老百姓與士兵，還有一座「永遠的主席」銅像，看著列車來來去去。

旅途就在此告終。我們欣賞了千里馬線的一半，但較新的革新線，卻連瞧都沒瞧見。根據一些推論，平壤地鐵的延伸範圍，遠超過這兩條開放的路線，甚至還超過廢棄的「幽靈車站」，如1995年位於金日成陵墓下的「光明」站，就已關閉。

2009年，黃長燁（朝鮮勞動黨前書記，之後叛逃到南韓）在南韓的廣播節目上，透露金正日有祕密地鐵：「平壤地面下方300公尺處，還有第二個地底世界，與地鐵樓層截然不同。」另一個消息來源，則描述巨大的地下指揮中心內，不但有尖端的通訊設備，還有一應俱全的住宿設施，區域大小可媲美容納10萬人的金日成廣場。

上述這些推測雖然乍聽之下很誇張，但北韓軍事化的程度，再加上金正日廣為人知的偏執（待在持續移動的裝甲列車上治國），這些論述又變得合理到吊人胃口。

(本文摘自《城市地底的城市》/大是文化 提供)