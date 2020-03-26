你可知道早在幾世紀以前，台灣就已揚名國際？這些台灣No.1是如何創造歷史、帶領我們站上世界舞台？當閱讀完這些台灣史後，你將發現歷史不等於背誦，更重要的是──思考！由「i悅讀編輯團隊」著作的《中學生一定要知道的台灣史》帶您穿越古今，翻轉思維，開創新視界！

【精彩書摘】

西元1931年（昭和6年），這樣一支雜牌軍般的棒球隊，沒有任何人看好與關注，甚至引來不少人的嘲笑和揶揄。這些孩子們從來沒有勝利過，當然也會對自己的能力感到質疑，是教練近藤兵太郎化身為他們的精神支柱，他就像座參天大木，為嘉農棒球隊撐起一片天，只要求他們放手享受比賽就好。在這樣的鼓舞和百分之百的信任之下，嘉農棒球隊奪得了全台灣高校的棒球冠軍、取得參加甲子園大會的資格，打破一直以來由北部學校拿冠軍的紀錄，這一場戰役，使得南部的學生們也有了揚眉吐氣的一天。

過去從來沒有任何消息與優勝紀錄的嘉農隊，當抵達甲子園的時候，被媒體寫了許多堪憂的負評，就連外面的人偷偷開賭盤，也都不認為嘉農隊有任何贏得比賽的機率。料想不到的是，在一片不看好的氛圍之下，嘉農隊反而異軍突起，打敗了神奈川商工，甚至是以三比零的成績，狠狠地擊敗對方，讓觀眾與日本媒體們跌破眼鏡。

於是大家開始猜想或許這場比賽是純屬僥倖，可能是因為神奈川商工狀態不佳，才讓嘉農隊有機會勝出，而就在大家紛紛帶著懷疑的眼光看待嘉農隊下一場與北海道札幌商業的比賽時，嘉農隊卻再度以十九比七的成績大勝，震驚全日本，這讓日本媒體完全刮目相看，搶著專訪與發表頭條。

而後嘉農隊又再以十比二大勝來自北九州的小倉工業，打進甲子園的決賽，成為了台灣第一支打進入甲子園決賽的球隊。遠在台灣的家人和全台人民彷彿成為一體，無不感動和歡賀，感謝他們為台灣帶來的榮耀。

只不過，嘉農隊能夠這樣一路上拿下全台高校的冠軍、打進甲子園決賽的結果連他們自己都沒想過，而當初成立棒球隊也沒有人認為他們會成為一支比賽的常勝軍，就連同鄉的同學都沒什麼人想參加。於是在隊伍人手不足的情況下，主投手吳明捷在甲子園當中連續投了四場比賽，一直到決賽的時候，手指和身體早已經不堪負荷，所以最後嘉農隊以零比四敗給了愛知縣的中京商業，而成為亞軍。但是當時所有人一起奮鬥、拚搏的精神與表現，讓他們在甲子園裡感動無數觀眾，博得「天下嘉農」的美譽，從此開啟了「嘉農棒球隊」光輝的歲月。

回台之後，嘉義農林的棒球隊聲名大噪，有更多對棒球熱愛的學生加入，後來的嘉農棒球隊也陸續在西元1933年、1935年、1936年的時候，三度打進夏季甲子園大會。除了當年身為第一支打進甲子園隊伍裡的投手—―吳明捷之外，嘉農還培養出許多優秀的棒球好手，包括陳耕元、蘇正生、吳昌征、吳新亨、羅保農及藍德和、藍德明等人，成為台灣人在棒球領域的驕傲，展露屬於台灣棒球發展史的光芒。

(本文由《中學生一定要知道的台灣史》/鴻漸文化 提供)