電子郵件，免費！照片分享，無上限！你是否想過，隨手可得的免費內容、便利的免費服務，到底都是誰在付費？如果商品免費，那你就不是消費者，而是商品！你我可能都不知不覺地把自己賣給了注意力商人！新生代網路與媒體思想家吳修銘，把焦點放在跟我們每一個人都更切身的注意力交易，注意力商人的崛起，對社會造成了哪些改變。

【精彩書摘】

要了解注意力產業的發展結果，以及為什麼目前的注意力環境會是如此，就必須討論到另一種以個人為中心的現象：把個人當作偶像，作為崇拜的注意力對象。

我們絕對不能忘記，第一個人類注意力的偉大收割者就是宗教。在當今的世俗年代中，對於偶像崇拜的衝動欲望並沒有消失，只是轉為尋求奇怪的偶像。「名人崇拜」這個措辭看起來可能是個誇張的比喻；但是，就注意力的強度和持續性來說，沒有其他誘因是更能吸引人們投入其中，所以很難辯解在我們文化中看到的名人崇拜不算是神化現象。

然而大部分的人對於宗教的認知仍是一神論，所以我們把對名人強烈的關注描述成帶有宗教意味，這種想法可能有誤。但是，如果我們想起，在古代的名人是英雄人物，而且英雄和神明之間的界限從來都不是絕對的，因此如果我們說注意力產業打造出新的萬神殿，又有誰可以反駁？正如我們將看到的情況，這個萬神殿的無限擴張將帶領注意力商人進入二十一世紀。

名人為什麼有效？

為什麼名人的故事可以吸引這麼多讀者？儘管這個問題在學術和準學術文章已經討論數十年，依舊沒有令人滿意的解答，究竟是什麼東西讓名人如此強烈地吸引人們注意？為什麼人們會關心那些只在電影或電視上看到的男女生活呢？

「這些對我們的生活沒有實質影響的人，在許多方面，就跟我們是一樣的。」

即使你不認為自己對名人特別感興趣，但是通過某種資訊形式的潛移默化，你可以認出幾百位名人，即便你們根本不相識，你甚至可以背出他們的基本資料。

你或許不會真正知道，這些東西是怎麼跑進你腦袋裡的。你不必是粉絲，也會認出麥特．戴蒙、安潔莉娜．裘莉或是李奧納多．狄卡皮歐等著名演員，你認識他們，就像你知道那些未曾到訪過的大城市的名字，以上所說的這些正是注意力經濟中的一般參與者的真實體驗。

不可否認地，遇見名人會產生生理上的感動，也就是被「名人電到」的感覺，除非是太常看到的名人，讓人看到不想再看。你可以回想一下，當你看到或遇到一個非常有名的人，你開始會感覺到自己的心跳加快，有股衝動想要與他合照，不明所以地覺得這一刻很重要。

時間似乎暫時停止，瞬間有種可以超越時空的感覺，來到似乎有點不一樣的境界。

當你遇到女星史嘉蕾．喬韓森、歐巴馬總統，或是你認識的大人物和許多遙不可及的人，你常在螢幕上看到他們的臉孔，然而現在不知怎麼地經過轉化，以三度空間立體的方式活生生地突然出現在你面前，在那一刻很難否認，你的神經系統會出現特別的感覺。

真正特別的並非是這些偶像的存在，而是人們想要與這些名人交流，商人便是利用人們的這種需求，以及願意把名人當成偶像來崇拜的心態，發展出新的產業，這個新興的產業靠著擄獲人們對名人的高度關注來賺錢。

在大眾文化的時代，注意力產業總是想辦法利用名人的力量。隨著片場系統的形成，明星可以被培養出來，然後運用明星的魅力吸引觀眾收看那些平庸的作品，甚至在今日沒有簽經紀約的名人也是如此。

自從名人開始在所謂的第一螢幕（電影）出現以來，很明顯地，螢幕上的名人如身親所見一般地出現在眼前，必定會引發強烈的情緒反應。對於偶像的反應不一定得如此瘋狂，事實上，隨著時間的推進，人們對偶像的感覺也從原先的敬畏轉為熟悉感。

(本文摘自《注意力商人》/天下雜誌出版 提供)