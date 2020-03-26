腳底按摩、洗腳店、足浴按摩，是現代人喜歡放鬆、釋放壓力的地方，尤其工作性質屬於久坐、久站，一段時間就需要按摩舒緩筋骨，大陸有位網友，日前到到洗腳店放鬆，想不到進來的女按摩師竟撞臉女神迪麗熱巴！

男網友前往位於廣州白雲區的桑拿沐足，沒多久進來的女按摩師讓他驚為天人，對方身穿黑色緊身連身短裙，露出修長白皙雙腿，一頭黑髮搭配清新的臉蛋，沒有過多的妝容，看起來相當賞心悅目，尤其長相與迪麗熱巴相似度超高，讓原PO直呼「做按摩師太可惜」。

影片曝光後，很快掀起熱議，還有許多人直接到按摩店朝聖，但有網友透露，似乎因為太多人湧進店哩，指名消費想一睹「小迪麗熱巴」的風采，目前按摩店是歇業狀態，「長相令人驚艷耶」、「按摩技術不重要了，真的很像迪麗熱巴」、「光看臉就身心放鬆」、「想要給她洗腳可以嗎」、「女神等級的服務」。