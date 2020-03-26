連鎖美式賣場好市多(Costco)，不僅商品多樣化受到民眾喜愛外，售後的退款規定也與美國規定一模一樣，貼心服務讓消費者甘願花錢辦會員，但良好的售後服務，總是會被耍小聰明的人濫用，還會得意洋洋的認為「賺到」，這名男網友買伏特加，回家後不小心打破還拿去退款，結局讓大家氣炸。

男網友在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」，發文表示日前到北投好市多買3瓶伏特加，回家途中不小心打破1瓶，隔天他帶著破掉的瓶子，回到好市多要求退款，結果成功退款，他忍不住PO文「炫耀」，並開心的標註「太佛心了吧，感恩感恩」。

貼文剛PO到臉書沒多久，很快的被網友砲轟「炸樓」，直呼奧客行為還沾沾自喜，紛紛留言嗆原PO「可以退，但已是黑名單了」、「怎麼有臉拿去退」、「奧客就是這樣養出來的」，但也有網友認為，既然賣場給退，就沒必要爭論了，而退款文章引起軒然大波，沒多久男網友也將原文刪除，但還是被網友截圖備份。