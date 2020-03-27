日本有許多靈異鬼怪傳說，當地民俗學大師柳田國男在《和日本文豪一起找妖怪》中，彙整來自各地經典鬼故事，無論是路邊的石頭、樹木、池塘和山脈，都可能和妖怪有關；而隨著時間披上更深的神秘色彩，甚至和在地人生活變得密切，長久下來更融入大眾生活。

【精彩書摘】

治咳婆婆

我想祂以前的容貌應該十分安詳吧。如果不是這樣，應該不會特地從地獄來到人間，這麼親切地關心著活在人世的小孩。如今，三途河的老婆婆依然露出可怕的表情，是孩子們的好朋友。

距今大約四十年之前，在淺草有一個小小的姥姥潭(姥ヶ淵，Ubagahuchi)，人們流傳著一個關於家裡放著石頭枕的恐怖民間故事。淺草的觀音菩薩化身為美少年，來到鬼婆婆的家，借宿一晚，不知情的婆婆以石槌敲擊石頭枕，卻誤殺了心愛的獨生女(女兒當晚代替少年睡在石頭枕上)，婆婆十分悲傷，懺悔後投湖自盡。相傳人們因此稱婆婆自盡的地方為姥姥潭，據說也有人相信，向這座池子祈求，一定能治好孩童的咳嗽。把酒盛入竹節中，掛在岸邊的樹枝上供奉，很快就會痊癒了，看來姥姥神也是守護兒童的神明。(《江戶名所記》)

凡事一定都有原因，通常人們都在水邊祭拜姥姥神。如同臼井的阿辰大人，因為有許多故事說明了死於水中的女子，魂魄將會留在原地。靜岡市往東不遠處，從東海道松樹林蔭道往北走四、五十間(一間約一‧八公尺)的地方，有一座相當有名的姥姥池。若旅人來到此處的岸邊，大叫：「姥姥沒路用。」池子裡的水就會忽然往上湧翻騰。

「沒路用」也就是「不管用」的意思。關於這一點，也流傳了各種版本的民間故事，當中果然也有與咳嗽有關的故事。據《駿國雜志》記載，從前有一名奶媽，抱著主人家的孩子來到池畔，孩子咳了起來，咳得非常痛苦，奶媽想汲水給孩子喝，於是把他放在地上，但因為孩子太不舒服了，沒想到一不注意，就跌進池子裡淹死了。奶媽覺得自己愧對他的父母，也投水自盡了。後來，祂一聽見「姥姥沒路用」，便覺得十分不甘心，所以若是向祂祈求，也能醫治咳嗽。還有另一個故事，姥姥是金谷富翁這個大戶人家的奶媽，為了保祐年輕主君的咳嗽痊癒，她向這戶人家旁邊的地藏石像祈求，願意用自己的性命換來主人家幼兒的存活，後來，不僅那個孩子的咳嗽治好了，也能拯救罹患同樣疾病的人。一般來說，每次聽到的傳說都會有一些出入，總之，這座池子旁供奉著治咳的姥姥神，在某些時代裡，祂似乎成了地藏石像。不管是地藏石像還是馬路神，都是非常喜愛孩童的神明。(《安倍郡誌》。靜岡縣清水市入江町元追分)

假設姥姥神跟子安大人是同一個神明，是位一直在保祐兒童安全的神明，為什麼後來會演變成專醫治咳嗽之疾？中間是不是有什麼誤會？曾經有人探討過這件事。上總國南端，有一座叫做關(せき，Seki音同咳嗽)的村子，以前，這裡曾經有兩顆高約五尺，周長約二十八尺，呈八角形，上面有洞的石頭。很久以前，這座村子設了關口(設於交通要衝的檢查站)大門，這石頭就成了大門基座，當地人稱為關的おば(Oba ，音同老婆婆)石。有人認為おば石應寫成御場石，不過大部人的人都認為應該寫成姥姥石，近年來，由於道路拓寬的緣故，撤除了其中一顆石頭，後來，村裡就災禍不斷，於是找了替代的石頭，立在南方的山上，於是人們稱它為姥姥神，開始祭拜祂，但也有不少人把留在原處的另一顆石頭當成姥姥石。據說祂跟其他地方的神靈石頭一樣，只是這一百年間，重量又多了一倍。(《上總町村誌》。千葉縣君津郡關村關)

早在一百年多前，一位名叫行智法印的江戶學者便提出一個說法，他認為治咳婆婆其實就是關的姥姥神，因為せき的關係，人們才會開始祈求治咳(《甲子夜話》六十三)，不過他不曉得上總關村的おば石之事，關的姥姥神也不只存在於上總及安房(日本古代的行政區，位於今千葉縣南部)的交界處。最有名的就是從京都前往近江(日本古代的行政區，位於今滋賀縣)的逢阪關口，有一個名為百歲堂的姥姥神。後來稱為關寺小町。據說小野小町(生卒年不詳。平安時代前期的女性歌人，六歌仙之一，相傳為絕世美女。)年老後住在此地，現在的木像是一位拿著短箋及毛筆的老太太，以前則是表情更猙獰的石像，也許更早之前只是一顆平凡的天然石頭吧！行智法印等人認為せき也有堵塞之意，道祖神甚至也有同樣的意思。總之，關東地方的道祖神通常都會把石頭雕刻成男人與女人的模樣，姥姥石也會跟爺爺石兩兩成對，原本可能有更多石頭，不過人們只重視老婆婆，於是兩顆石頭的感情就愈來愈差了。

也許另一個原因是隨著閻羅王的信仰盛行，各地的寺廟也開始祭祀起三途河老婆婆的木像。寺廟稱這名表情猙獰的老婆婆為奪衣婆，祂會在前往地獄途中的三途河畔關口等候，等著剝掉在世間為非作歹的惡徒亡靈的衣服，這是祂最有名的故事。在《佛說地藏菩薩發心因緣十王經》(仏説地蔵菩薩発心因縁十王経)這本日本編篡的經書裡，詳細記載這個故事，看了這個故事後，可以得知奪衣婆絕對不是寡婦，祂的另一半是名為懸衣翁的老爺爺。

「鬼婆為懲罰偷盜，折斷雙手指頭，鬼翁厭惡無義，將頭腳綑成一處。」看來兩人應該是夫妻吧，不過人們多半只雕塑老婆婆的木像。此事也有深層的意義，但各位大概會覺得無趣吧。總之，自從祭拜奪衣婆之後，姥姥神多半形單影隻，表情也愈來愈猙獰了。

自從江戶人開始獻炒豆子給關的婆婆後，市內的寺廟便多出好幾十尊老婆婆的木像，直到今日，每逢中元還是有人前往參拜。後來，流行病盛行的時候，開始傳出有人看見表情猙獰的老婆婆爬進家裡的故事，相似的故事也愈傳愈多。有個老婆婆叫甘酒婆，爬進來便問有沒有甜酒，人們通常認為祂是瘟神。這時，家裡有可愛孩子的父母會連忙去祭拜某處的老婆婆神。而江戶的關婆婆之所以開始傳出這樣的故事，我認為那一年肯定是重感冒流行的年度。

儘管如此，對於留下治咳婆婆這類古早之前傳下來的名稱，或是為什麼有人會去這種老婆婆石像面前，祈求兒童的疾病，現在已經沒有人知道原因了。三途河老婆婆的三途河，一樣跟「關」有關係。在偽造的《十王經》裡，三途河寫成葬頭河(そうずか，Sozuka )，但そうずか在日文指交界，過去的佛教並沒有這樣的地名，後來不知道是誰給它套上困難的漢字。富士山及其他靈山的登山口，或是前往大型神社參拜的路上，通常都有這樣的地方。最常見的就是寫成精進川(しょうじがわ，Syoujigawa )，實際上是因為那裡有流動的清水，參拜者會用這裡的水淨身，不過這是不是它原本的意義呢？我們至今仍然無法確定。似乎只是因為這裡是神明領域的交界，或是膜拜守護交界的神明，所以更需要謹言慎行。我們認為關的姥姥神與陪同的老爺爺神，大概都是在此處供人祭祀的石頭神。後來被佛教人士引用，成了前往地獄途中，三瀨川(同葬頭河。)的鬼婆婆。因為這個緣故，日本各地的そうずか(交界)，多半供奉著奪衣婆的神像。

位於日本本土最北方的，是奧州(日本古代的行政區，位於今福島縣、宮城縣、岩手縣、青森縣及秋田縣東北部。)之外，南方正津川村的姥姥堂，我曾經前往造訪。東海道則有尾張(日本古代的行政區，位於今愛知縣西部。)熱田町的姥姥堂，自古就十分聞名。這座姥姥堂位於熱田神宮搭在精進川上的御姥子橋、又名裁斷橋(サンダガ橋)邊，原本安放著一座一丈六尺(一丈約十尺，一尺約三十公分，故約四百八十公分。)高的奪衣婆木像，甚至有人說熱田神宮就是真正的閻羅殿，令人敬畏不已(《紹巴富士見道記》)，不過大多數的人都已經忘記姥姥神原本的模樣了。《十王經》是編造的經書，根據此書繪製地獄圖的人，後來到全國旅行，再加上姥姥神是婦女，很快地，各地的御姥子大人都成了「地獄他」的恐怖奪衣婆。我想祂以前的容貌應該十分安詳吧，如果不是這樣，應該不會特地從地獄來到人間，這麼親切地關心著活在人世的小孩。

如今，三途河的老婆婆依然露出可怕的表情，也是孩子們的好朋友。中元節後的十六日，童工放假時還會來找祂玩。除此之外，祂對更小的孩童也非常和善，只要來求祂，就不用擔心沒有奶水，雖然看起來很像撈過界了，不過這反而是姥姥神以前的任務。

羽後(日本古代的行政區，位於今秋田縣一帶。)金澤專光寺的婆婆大人，寺廟稱祂為三途河的姥姥，據說奶水不足的母親只要向祂祈求，一定會分泌大量的母乳。從前，創立專光寺的蓮開上人曾經夢見一名女子，祂告訴上人：「我在小野寺別當林的洞穴裡，那裡放著我與大日如來的雕像。快把我接來，供奉我吧。」上人立刻前往察看，果真如祂所言，有兩尊神像，於是將祂們請過來。雄勝小野寺是知名的芍藥景點，也是供奉小野小町的寺廟，從那裡迎來的木像，我想即使不如小町那般美若天仙，也不至於長得像鬼吧。(《秋田縣案內》。秋田縣仙北群金澤町荒町)

莊內大泉村天王寺的三途河姥姥也一樣，據說奶水不足的婦女來向祂祈求，奶水就會增加，並有許多信眾。這裡的木像年代也非常久遠，也許名字是後人改的吧。(《三郡雜記》。山形縣西田川郡大泉村下清水)

遠州(日本古代的行政區，位於今靜岡縣西部。)見付大地藏堂裡的奪衣婆神像，年代比較新，這裡也有許多人來祈求孩子平安長大，並獻上兒童的草鞋當成謝禮。第一次來祈願的人會借一雙草鞋回家，下次來答謝的時候，則會獻上兩雙鞋，據說地藏堂裡永遠都堆滿兒童的草鞋。(《見付次第》。靜岡縣磐田郡見付町)

還有上州(日本古代的行政區，位於今郡馬縣。)的高崎市，有一顆名為大師石的靈石，附近還有據傳為弘法大師(空海，七七四—八三五。平安初期的僧侶，曾為遣唐使，赴中國學習佛法。)塑造的老婆婆石像，稱為三途河婆婆石。咳嗽之人向祂祈禱，若得到應允，可以拿麥粉菓子來祭拜祂。(《高崎志》。群馬縣高崎市赤坂町)

越後(日本古代的行政區，位於今新潟縣。)的長岡有座長褔寺，這裡有古老的十王堂，祭祀閻羅王，供奉香米粉(將白米炒熟後碾成粉狀)，向祂祈求咳嗽之疾，就會立刻痊癒，據說是無人不知，無人不曉的治咳十王。獻香米粉給閻羅王是罕見的做法，說不定原本跟見付地藏堂的草鞋一樣，都是配合同在一處的姥姥神。有人認為閻羅王與地藏，是同一位神明的兩種面向，如果這個說法為真，地藏也是照顧孩童的神明，不需要大費周章地向表情猙獰的老婆婆祈求吧？但因為從前的人認為老婆婆才是我們的子安神，而且總是放在祠堂角落，在參拜者容易看到的地方，所以孩童或母親有事相求的話，找這位婆婆還是比較方便。實際上，人類也是一樣，直到最近，會去參加地藏或閻羅王祭典的，清一色都是婦女。也許這就是當祂們成了子安姥姥神、三途河的婆婆，依然受到眾人膜拜的原因之一了。

（本文摘自 柳田國男《和日本文豪一起找妖怪》）