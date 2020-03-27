大自然有許多生物共存或是相互牽制，在海底一般人好奇的就是鯊魚和海豚，牠們之間的關係到底是什麽樣子，也傳出各種傳說，尤其「鯊魚不吃海豚」這個說法被廣泛認為是事實；有專家看了直搖頭，精闢解析雙方真實關係，打破大眾美好的幻想。

先前網路上有人好奇為何鯊魚不吃海豚，迅速引起熱烈討論，更出現各種天馬行空的答案，像是「海豚會用高頻聲波攻擊鯊魚」、「海豚群體作戰，撞死鯊魚」、「海豚速度比鯊魚快」、「海豚智商高，可以玩死鯊魚」、「海豚的大哥是虎鯨，鯊魚怕報復」；但有專家表示，這些都是近十年內的謠言，仔細尋找還是能找到鯊魚啃咬海豚的血腥畫面。

專家精闢解析那些答案的不可行因素，還原鯊魚和海豚的真實關係，海豚的聲波主要是為了和同類交流或補食，不一定有攻擊能力；鯊魚有很多種類，像是灰鲭鲨時速快於海豚，並非追不到海豚；海豚群體沒有比較厲害，歷史上尚未有海豚撞死鯊魚的記錄；最令人難以置信的就是，虎鯨反而更喜歡攻擊同類，把牠們當食物填飽肚子。

現代社會往往將海豚美化、貶低鯊魚，因此才會有鯊魚不吃海豚或是打不贏的傳言，但專家的話也驗證自然界就是「弱肉強食，適者生存」，並非世人想像的那麽美好。