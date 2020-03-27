最近有好幾日都飄破30度，炎熱的高溫彷彿夏天到了一般，不少正妹也因此換上清涼的服裝，讓路人大飽眼福。近日有一組照片就在網路上遭到瘋傳，一名身材凹凸有致的正妹穿著一套合身的長袖連身褲走在路上，但細看卻發現她的衣服是透明的，不但「內在美」全出來見客，私密處竟然還有特別的設計，讓人看了好害羞。

臉書粉絲專頁「這世界需要正妹的力量」近日貼出一組背影照，可以看到一名長髮正妹走在路上，身上穿著一件長袖的連身褲，貼身的設計將她完美的身材曲線展露無遺，但仔細一看卻驚訝發現整套衣服竟然都是透明的，除了性感的黑色蕾絲「內在美」全都透出來，還可以看到私密部位貼心縫上拉鍊，讓正妹如廁的時候不必整件脫掉，大膽火辣的尺度讓人看了血脈賁張，快要凍未條！

照片曝光之後在網路上掀起暴動，不少網友看了紛紛回應「這拉鍊太引人犯罪了啊～」、「好色情的衣服」、「只有我覺得這種衣服不能穿上街嗎」、「蜜桃狂炸」、「U質」、「我給滿分」。