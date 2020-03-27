古代帝王或貴族爭權奪利，因此常常發起戰爭，士兵們總要吃飽才能打仗，但兵荒馬亂下要好好吃一頓飯非易事，所以產生各種特殊乾糧；據悉，當時大殺四方的蒙古軍，有一款超強「壓縮餅乾」，吃2口一天就不會感到肌餓，而且現代社會居然買得到！

在當時生產力趕不上戰爭發起速度的年代，打仗時士兵的糧食往往是一大問題，尤其雙方交戰哪邊先沒糧食，幾乎就大勢已定；但歷史上蒙古人兇悍又強壯，還沒開打站出去就先贏一半，此外他們又特製一種乾糧「蒙古牛肉乾」，士兵吃2、3口就能撐一天，不會有飢餓感，被讚「古代版營養餅乾」。

據史料記載，13至14世紀蒙古人征戰歐亞大陸，士兵數量不超過40萬人，卻能消滅數十個國家，幾乎搶下四分之三的歐亞大陸；大多數人認為蒙古軍隊精銳，除了將軍領導能力佳，就是士兵戰鬥力超強，但其實他們的補給方式也大大替他們加分。

蒙古人為了打仗時減輕軍隊輜重，想到將牛肉風乾後變成乾糧，碰巧內蒙古地理環境氣候乾燥，製作牛肉乾很方便，所以一頭牛可以製成幾十斤牛肉乾，士兵出征時會把肉乾掛在馬匹上，牛肉乾不僅能迅速充肌，又能放很久，足夠應付出征的時間。

而現代社會其實也買得到各種肉乾，但普遍都不會知道，平日當零食的點心，在古代居然是如此厲害的戰爭乾糧。