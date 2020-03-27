新冠肺炎〈COVID-19〉的疫情持續升溫，各國也積極投入疫苗與藥物的開發，還有不少人針對自己的專業提出防疫小撇步，像是俄羅斯一名性學專家日前就在自己的課程中提出一項論點，認為透過性愛、高潮可以達到防疫的效果，也認為許多染病的年長者就是因為缺乏性活動，病情才會如此嚴重！

在 Instagram 查看這則貼文 Natalia Kobylkina (Official)（@nataliakobilkina）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 上午 4:23 張貼

根據外媒報導，俄羅斯的知名性學專家納塔莉亞科比姬奈（Natalia Kobikinai），因為經常在網路上分享豐富的性愛資訊或相關知識，讓她受到眾多粉絲推崇。近日她在線上的課程中向學員聲稱「性愛可以達到防疫的效果」，此論點也瞬間在網路上掀起熱烈的討論。

納塔莉亞認為性行為可以刺激人體的免疫系統，表現投入的「口愛」還能提升高朝的效果，進一步掃除冠狀病毒這個「業障」，她提到「我可以向你保證，性高潮會殺死所有冠狀病毒。因為性愛可以激發你的免疫系統，對冠狀病毒有很好的預防作用，至於年長者為什麼會容易生病？正是因為他(她)們缺乏性高潮。如果有充足的性行為活動，他(她)們就更能對抗病毒。」 但是目前這番論點尚未被醫學界證實，也有不網友不認同她的說法，奉勸她不要胡說八道。